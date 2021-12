Um den Fußgängertunnel an der Eisenbahn-Baustelle Trippstadter Straße/Viadukt schöner zu gestalten, sammelt Campuskultur der Technischen Universität Bilder zum Thema „Natürlich – nachhaltig!“, die als Plakat gedruckt im Tunnel aufgehängt werden. Abgabeschluss ist der 31. Januar 2022. Aus allen Einsendungen werden etwa 50 Bilder ausgewählt, die als Plakat gedruckt ab 10. Februar bis Ende April den Tunnel schmücken werden. Wer sein eigenes Werk als Großplakat an der Kunsttunnel-Wand sehen möchte, kann bis zu zwei Fotos als JPEG- oder PNG-Datei mit einer Auflösung von mindestens 300 dpi seiner Malereien, Zeichnungen, Graffitis, Collagen oder Fotografien per E-Mail senden an: kunsttunnel.kl@gmail.com.