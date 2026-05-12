Zum 750. Kaiserslauterer Stadtjubiläum hat das Citymanagement die Veranstaltungsreihe Apéro-Treff ins Leben gerufen. Der wöchentliche Treff findet dieses Mal am Samstag, 16. Mai, von 11 bis 15 Uhr an der Cuvée Weinbar am Stiftsplatz statt. Für das Musikprogramm sorgt DJ Paal 12.

Der Apéro-Treff findet in Kooperation mit der Zukunftsregion Westpfalz und mit Unterstützung der Karlsberg-Brauerei statt. Finanziell unterstützt wird der Treff durch das Ministerium des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz im Rahmen des Förderprogramms „Innenstadt-Impulse“. Alle Informationen rund ums Stadtjubiläum sind im Internet unter www.750-kl.de zu finden.