Ab Montag, 5. September, bis voraussichtlich Freitag, 16. September, wird die Asphaltdeckschicht in der Lauterstraße zwischen Burggraben und Maxstraße in zwei Bauabschnitten erneuert. Die Baukosten liegen laut Verwaltung bei etwa 150.000 Euro. Der Verkehr wird während der Zeit jeweils einspurig in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeigeführt. Mit Verkehrsbehinderungen ist insbesondere während der Stoßzeiten zu rechnen.

Kurz zuvor, am Samstag, soll die Fahrbahnerneuerung in der Merkurstraße abgeschlossen werden.