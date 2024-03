„Jazzbühne meets Nato-Jazz“, heißt es am Freitag, 8. März, ab 19.30 Uhr in der Fruchthalle. Zu Gast sind gleich zwei Orchester mit Musikern in Uniform.

Auf dem Programm stehen Big Band-Arrangements von klassischen bis modernen Interpretationen, die von Mitgliedern des Nato Jazz Orchesters der Shape International Band sowie des Luxemburger Militärorchesters Musique Militaire Grand-Ducale Du Luxembourg zusammen mit der Stammbesetzung der Kaiserslauterer Jazzbühne – Martin Preiser (Klavier), Stefan Engelmann (Bass) und Michael Lakatos (Schlagwerk) – gespielt werden. Dabei wirken alle Musiker ohne Honorar zugunsten des guten Zwecks mit. Mit dem Erlös dieses Benefizkonzertes in Kooperation mit der Nato-Musikfestival-Stiftung werden benachteiligte Kinder und Jugendliche sowie der musikalische Nachwuchs in Kaiserslautern unterstützt.

Die Luxemburger Big Band wurde 1978 von Oberstleutnant Pierre Nimax gegründet. Seit 2018 steht das Ensemble unter der Leitung von Adjutant Raoul Christophe und bietet in seiner Big Band-Zusammensetzung ein vielfältiges Programm, das von traditionellen Big Band-Kompositionen bis zum zeitgenössischem Jazz reicht. Die Shape International Band ist eine internationale Militärband, die sich aus 20 Musikerinnen und Musikern der Nato-Mitgliedsstaaten zusammensetzt.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, bei Thalia oder im Internet unter www.eventim.de.