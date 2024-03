Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kopien kommen selten an das Vorbild heran, sei es nun bei technischen Nachbauten oder bei musikalischen Epigonen. Aber es gibt Ausnahmen – wie My’tallica, die am Freitag in der ausverkauften Kammgarn in Kaiserslautern spielte.

Die deutsche Tributeband My’tallica zeigt nicht nur dem Namen nach frappierende Ähnlichkeiten mit dem großen Metal-Original aus den USA zeigt. Am Freitagabend gastierte der Metallica-Klon