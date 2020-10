Die Lebensmittel, die ein Ehepaar am Samstag im Kofferraum seines Wagens gefunden hatte, sind mittlerweile beim rechtmäßigen Besitzer angekommen. Nach Angaben der Polizei hatte es sich dabei um Obst und Gemüse vom Wochenmarkt gehandelt. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitteilt, meldete sich der Verkäufer aufgrund der Veröffentlichung des Vorfalls und konnte Hinweise zum Käufer geben. Die Beamten spürten den 62-jährigen Mann schließlich auf. Er habe die bei der Polizeiinspektion in der Gaustraße zwischengelagerten Tüten inzwischen abgeholt. Auf die Frage der Beamten, wie es zu dem „Irrtum“ kommen konnte, erklärte der Mann, er sei mit einem Leihfahrzeug unterwegs gewesen. In der Tiefgarage am Stiftsplatz habe offenbar ein weiterer Wagen des gleichen Fahrzeugmodells derselben Leihfirma gestanden. Der Kofferraum war offen, er stellte die Tüten hinein – und so landeten sie im „falschen“ Auto. Ein Ehepaar hatte die Tüten mit frischem Obst und Gemüse am Samstag im Kofferraum ihres Autos gefunden und die Polizei verständigt. Auf der Dienststelle wurden sie dann kühl gelagert.