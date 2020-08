Eine größere Polizeiaktion mit Hubschrauber hat am Sonntagabend in Landstuhl für Aufsehen und für Aufregung in den Sozialen Netzwerken gesorgt. Kurz vor neun Uhr hatten Spaziergänger die Polizei informiert, dass sie Hilferufe eines Mannes im Wald unterhalb der Burg und der Melkerei gehört hätten. Auch Knallgeräusche wollte die Gruppe vernommen haben. Wie Karin Decker, stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Landstuhl, auf Anfrage mitteilte, wurde der Wald unterhalb des Nanstein bis in die Dunkelheit abgesucht. „Wir waren mit mehreren Streifenwagen vor Ort und auch zu Fuß unterwegs.“ Zudem kreiste ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera etwa 15 Minuten über Landstuhl und suchte mit seinem Sensor nach dem Menschen, der angeblich um Hilfe gerufen hatte. „Trotz intensiver Suche konnten die Beamten aber niemanden finden“, sagt Decker und ist sich sicher: „Wenn dort jemand Hilfe gebraucht hätte, dann hätten wir ihn gefunden. Vor allem hätte die Wärmebildkamera etwas angezeigt.“ Auch die Ursache der angeblichen Knallgeräusche konnte nicht ermittelt werden. Beim jährlichen Sickingen-Gedenken auf der Burg waren am Sonntag gegen 18 Uhr mehrere Böllerschüsse abgegeben worden. „Doch das war Stunden vorher“, kann sich Decker einen Zusammenhang eigentlich nicht vorstellen.