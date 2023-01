Seit dem 1. Oktober müssen rund 1700 Frauen in Kaiserslautern sich eine neue gynäkologische Versorgung suchen. Denn das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Fachbereich Gynäkologie, das in der Schneiderstraße 8 ansässig war, hat seither geschlossen. Die geplante Wiedereröffnung gestaltet sich schwierig.

Marcel Schmitt ist einer von drei Geschäftsführern der MVZ Westpfalz GmbH mit Sitz in Landstuhl. Er erklärt, der Fachbereich Gynäkologie sei besonders vom Ärztemangel betroffen. In Kaiserslautern sei die Situation dazu noch weiter verschärft im Vergleich zur überregionalen Lage. Dabei sei nicht zu unterschätzen, dass sich alle entsprechenden Leistungserbringer im Wettbewerb um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Großstädten und Metropolregionen befänden.

Die drei langjährigen Mediziner der Praxis fielen nach und nach aus. Michaela Göppner ist dauerhaft im Krankenstand. Dieter Susemihl war im März 2022 verstorben. Marius Simf ging in den Ruhestand und hatte seine Sprechzeiten nach und nach reduziert. „Die Situation war für uns lange nicht vorhersehbar“, so Schmitt. Denn weitere Ärzte, wie Robinson Ferrara und Mulham Al Madfa wurden angestellt, verließen das MVZ aber aus unterschiedlichen persönlichen Gründen wieder. Man habe versucht, die Stellen nachzubesetzen. Schließlich habe man die gynäkologische Versorgung nicht mehr gewährleisten können und schließen müssen - zunächst.

Rund 1700 Patientinnen wurden im Quartal im MVZ behandelt. Alle, die einen Termin vereinbart hatten, seien – vier Wochen vorher – von der Schließung benachrichtigt worden, so der Geschäftsführer. Man könne sich mit der Praxis telefonisch und per E-Mail in Verbindung setzen, um die eigenen Unterlagen anzufordern. Auch andere gynäkologische Leistungserbringer seien über die Schließung informiert worden. Fünf Mitarbeiterinnen waren zuletzt im MVZ beschäftigt, dazu drei Mitarbeiterinnen in Teilzeit. Schmitt sagt, manche von ihnen würden gern zurückkommen, wenn die Praxis wiedereröffnen könnte.

„Unser Plan ist, die Stellen nachzubesetzen“, sagt Schmitt. Er sei froh, wenn dieser Aufruf Bewerbungen von Gynäkologen zur Folge hätte. „Wir versuchen alles, um noch weitere Kollegen zu gewinnen.“ Schmitt betont die Vorteile eines MVZ. Im Vergleich zur Niederlassung bieten Medizinische Versorgungszentren eine attraktive Arbeitsstätte, da sie das unternehmerische Risiko tragen und Urlaubs- und Krankheitsvertretung gewährleisten könnten. Im Gegensatz zu stationären Anbietern wie Kliniken seien die Ärzte zudem zu weniger Diensten und Schichtarbeit verpflichtet.

KV: Versorgungsgrad überschritten

Ganz anders liest sich die Antwort auf eine Anfrage der RHEINPFALZ bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zur Versorgungssituation im Fachbereich Gynäkologie in Kaiserslautern und Umgebung. Der Fachbereich sei geschlossen, es bestehe ein Zulassungssperre für Niederlassungen von Kassenärzten. So lautet die Übersicht Stand August 2022 über geöffnete und gesperrte Planungsbereiche des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen in Rheinland-Pfalz. Weiter: „Es wird festgestellt, dass nach den vorliegenden Daten im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz für die nachstehend genannten Arztgruppen (dazu zählen Frauenärzte) in den nachfolgend aufgeführten Planungsbereichen (darunter Kaiserslautern-Umland und Kaiserslautern-Stadt) der allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad um 40 Prozent überschritten ist.“