[aktualisiert 17.40] Wegen eines Feueralarms im Kaiserslauterer Rathaus mussten am Dienstagnachmittag sämtliche Mitarbeiter aus dem Gebäude evakuiert werden. Kurz nach 15 Uhr waren im 18. Obergeschoss die Brandmelder losgegangen – woraufhin sich auf dem Vorplatz des Verwaltungssitzes Menschentrauben bildeten. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug – bestehend aus vier Fahrzeugen und zwölf Mann – vor Ort. Nach rund 15 Minuten gab es Entwarnung: Fehlalarm. Bernd Piro, Einsatzleiter der Feuerwehr, sagte der RHEINPFALZ, dass die Evakuierung des Rathauses kein Einzelfall war. „An drei Stellen in der Stadt haben am Nachmittag Unbekannte vorsätzlich die Brandmeldeanlagen ausgelöst.“ In allen Fällen sei die Feuerwehr vergeblich ausgerückt. Im Westpfalz-Klinikum sei Gebäude 19, der Verwaltungssitz, betroffen gewesen, auch am Stiftsplatz 5, wo sich mehrere Arztpraxen und ein Rewe-Markt befinden, waren die Menschen aufgefordert worden, vorsorglich das Gebäude zu verlassen.

Feuerwehr gibt schnell Entwarnung

So etwas passiere öfter und sei extrem ärgerlich, so der Einsatzleiter der Feuerwehr. „Für echte Einsätze stehen dann in solchen Fällen unsere Wehrleute nicht zur Verfügung. Zudem entsteht weiterer Schaden, weil überall dort, wo es angeblich brennt, während der Evakuierung niemand arbeiten kann.“ Dass es sich um einen vorsätzlich ausgelösten Alarm handele, erkenne die Feuerwehr vor Ort schnell. Deshalb habe sie auch an allen drei Standorten innerhalb kürzester Zeit Entwarnung geben können. Am Stiftsplatz 5 hatte die Feuerwehr eine Polizeistreife angefordert, weil eine Passantin angegeben hatte, den Täter beobachtet zu haben.

Wolfgang Mayer, bei der Stadtverwaltung für das Personal und Organisationsmanagement zuständig, sagte, aus seiner Sicht hätten sich die Mitarbeiter vorbildlich verhalten, es sei nichts schiefgelaufen. Das Rathaus war schnell evakuiert worden, die Belegschaft versammelte sich auf dem Platz vor dem Pfalztheater und auf dem Rathausvorplatz. Laut Mayer sind Feueralarme im Rathaus äußerst selten. „Ich arbeite hier seit dem Jahr 2017 und erlebe das gerade das zweite Mal“, bilanzierte er.