Alarm im Westpfalz-Klinikum, wenig später im Rathaus, ein Brand in einem Gebäude am Stiftsplatz, später rücken Feuerwehr und Polizei zum Medicushaus am Pfaffplatz, dann zur Fackelpassage und in die Meisterschule aus. All diesen Einsätzen gemein ist, dass sie herbeigeführt wurden, ohne dass tatsächlich ein Notfall bestand. Offensichtlich mutwillig wurden in den Kaiserslauterer Gebäuden die Brandmelder ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hat sie einen Verdächtigen ermittelt. Ein 31-Jähriger soll für die Reihe von Fehlalarmen verantwortlich sein. Wie die Ermittler ihm auf die Spur gekommen sind, teilte die Polizei nicht mit. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen dauern an.