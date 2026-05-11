Mit einem Muttertagskonzert riefen sich der Förderverein des Museums Pfalzgalerie und diese mit ihrer Ausstellung „Tina Blau. Im Freien“ ins kulturelle Bewusstsein zurück.

Besonders mit dieser Veranstaltung deckten sie einen Aspekt ab, der im regionalen Kulturleben mit oftmals willkürlichen Programmzustellungen zu wenig Beachtung findet: Der Synergieeffekt zwischen den Künsten und weiterhin ein verbindender thematischer roter Leitfaden, der hier vorbildlich aufgerollt wurde. Das Pardall-Quartett begab sich auf eine solche Entdeckungsreise und der Bratschist Johannes Pardall als Moderator hatte dazu profund recherchiert: Viele der in der Ausstellung zu sehenden Bildenden Künstlerinnen wurden auch musikalisch ausgebildet, umgekehrt hat die im Programm vertretene Komponistin Germaine Tailleferre sich auch in den Bildenden Künsten betätigt.

Nicht nur in vielen Biographien, auch in der Fachsprache und ihrer Begrifflichkeit kommen viele Analogien zum Ausdruck, wenn wie hier sich die Veranstaltungsreihe „Klangfarben“ nennt und in der Musikbeschreibung gängige Bezeichnungen wie Klangflächen, -farben, und -bilder auftauchen. Ebenso werden feinste melodische Linien von Bach etwa von Interpreten „gezeichnet“, was auch die Interpretation der Humoresque von Dvorak in dieser Ausführung prägte, die den punktierten Rhythmus markant „modellierte.“ Nicht nur das: Pardall stellte auch heraus, dass beide Repräsentanten (der Malerei und Musik) auch ein Sendungsbewusstsein hatten und im „Aufbruch zur Neuen Welt“ (wie Amerika genannt wurde) dort zu Ehren, Ehrungen und Verdiensten sowie neuen Anregungen kamen.

Der Kreis schließt sich

Nicht nur Dvorak, sondern auch die Künstlerin der laufenden Ausstellung, Tina Blau; die konnte als österreichische Vertreterin des sogenannten Stimmungsimpressionismus ihre internationalen Ausstellungen bis nach Chicago ausdehnen, womit sich auch der Kreis zu Dvorak und dessen Berufung als Leiter des New Yorker Konservatoriums wieder schließt.

Reiselust, Entdeckungsdrang prägte somit Bildende wie konzertierende und komponierende Künstler; dies stellte Pardall in seinen informativen Werkeinführungen stringent und konsequent heraus: Daher Sätze aus Dvoraks „Amerikanischem Streichquartett“ als Ergänzung zu seiner Humoresque und passend zur Entstehungszeit der Bilder von Blau – und für ihren Familiennamen gilt ohnehin: nomen est omen. Verbindungslinien zwischen den Programmpunkten und Aspekten gab es derer viele, so auch, dass die mit ihrem Streichquartett vertretene französische Komponistin Tailleferre mit einem amerikanischen Ehemann (natürlich ein Bildender Künstler) 1925 nach New York zog.

Biographische Streiflichter

Neben biographischen Streiflichtern, die einen interessanten kulturgeschichtlichen Diskurs ergaben, hatte das Quartett mit weiteren Pfalztheater-Musikerinnen auch interpretatorisch sehr viel zu bieten: Mari Kitamoto und Karoline Janot (Violine) sowie außer Pardall noch die Cellistin Yejin Na musizierten den ersten konzertanten Teil mit Quartetten von Dvorak und Tailleferre mit großer Hingabe, gestalterischem Nachdruck sowie mit Präzision bis ins Detail.

Der zweite Teil war als Hommage an die Ausstellungskünstlerin Tina Blau eine musikalische Studie mit „Wiener Schmäh“, was eine Anregung war – aber nicht immer zu allen Werken gleichermaßen passend. Zu Brahms ja, weil dieser sich die Donaumetropole ab 1862 zu seiner Wahlheimat machte und somit war der ungarische Tanz passend zu einem Heurigen. Massenets Meditation ist eher als Salonmusik denkbar, wie sie bei Schubertiaden (allerdings früher) denkbar waren. Unabhängig davon, die kurzweilige Zusammenstellung unterschiedlichster Kleinodien war in dieser Mischung lebendig, abwechslungsreich, schlug die Brücke zu echten Wiener Klängen und alles fügte sich nahtlos zu einem Kaleidoskop zusammen.

Interpretiert wurde wie aus einem Guss und manchmal mit einer „eigenen“ Note: Die Humoresque etwas gedehnter und romantischer als gewohnt, die Nachtmusik von Mozart im Kopfsatz etwas schwungvoller und entschlossener und die Meditation sehr intensiv und expressiv. In der Bildenden Kunst hätte man es auch plastisch bezeichnen können.