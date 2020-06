Die Polizei hat am Freitagmorgen auf dem Kotten eine 39-Jährige vorübergehend festgenommen, weil sie versucht haben soll ihren erwachsenen Sohn und einen Zeugen mit zwei Küchenmessern zu verletzten. Die Ermittlungen dauern an.

Nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse gerieten Mutter und Sohn gegen 5 Uhr in Streit. Die Frau soll dabei nach zwei Küchenmessern gegriffen haben. Auf der Straße setzte sich der Streit fort, wobei die 39-Jährigen mit den Messern auf ihren Sohn und den Zeugen zulief. Sie machte mit den Messern drohende Bewegungen in Richtung der Männer. Der Sohn brachte sich in Sicherheit. Der Zeuge versuchte der Frau die Messer abzunehmen. Er habe sich nach einem Gerangel mit der 39-Jährigen dann aber auch in Sicherheit gebracht.

Die Männer blieben unverletzt. Die Frau wurde von Einsatzkräften der Polizei festgenommen. Die 39-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die mutmaßlichen Tatwaffen wurden sichergestellt. Weil die Frau erheblich alkoholisiert war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über die genaue Blutalkoholkonzentration geben.