Der Polizei ist ein mutmaßlicher Drogenhändler ins Netz gegangen. Der 21-Jährige aus dem Landkreis fiel einer Streife am Mittwoch in der Kaiserslauterer Innenstadt auf und erweckte den Eindruck, Drogengeschäfte abzuwickeln, teilte die Polizei mit. Die Beamten folgten dem jungen Mann bis in die Königstraße, wo sie den Verdächtigen kontrollieren wollten. Als die Polizisten den Mann ansprachen, versuchte dieser zu flüchten. Der 21-Jährige konnte aber eingeholt und gestellt werden. Bei der Durchsuchung wurden unter anderem zwei Päckchen mit einem Pulver gefunden, bei dem es sich um Kokain handeln dürfte, so die Polizei weiter. Darüber hinaus hatte der Mann eine Feinwaage sowie mehrere hundert Euro Bargeld dabei. Das Rauschgift, die Waage und das Geld wurden sichergestellt. Der 21-Jährige hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.