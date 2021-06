Der Mann, der im vergangenen Herbst Brände in der Königstraße und wenige Tage darauf in einem Hochhaus gelegt haben soll, soll dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden.

Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitteilte, wurde gegen den jetzt 36-jährigen Tatverdächtigen nach Abschluss der Ermittlungen beim Landgericht Kaiserslautern ein entsprechender Antrag gestellt. Dem 36-Jährigen wird vorgeworfen, in den frühen Morgenstunden des 26. September 2020 den Großbrand auf dem Gelände des Auto Sicherheits Center (ASC) in der Königstraße verursacht zu haben, und zwar durch Anzünden einer Mülltonne, die er an das Gebäude herangeschoben haben soll. Dabei wurden auch die Geschäftsräume der Sanitätshaus + Orthopädietechnik Ank vernichtet. Etwa 80 Feuerwehrleute waren damals im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Brand im Keller eines Hochhauses gelegt

Außerdem legt die Staatsanwaltschaft dem 36-Jährigen zur Last, am frühen Nachmittag des 4. Oktober 2020 in einem Kellerraum eines Hochhauses in der Nähe des Waldschlösschens absichtlich Papiere angezündet zu haben – „im Bewusstsein dessen, dass dadurch das ganze Wohnhaus in Gefahr geriet“. Das Feuer griff dann auf weitere Gegenstände und auf dort installierte Rohrleitungen über, bevor es gelöscht werden konnte. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. In dem Wohnanwesen lebten damals mehr als 200 Menschen.

Tatverdächtiger stand schon einmal vor Gericht

Der 36-Jährige habe die erhobenen Vorwürfe bestritten. Die Staatsanwaltschaft hat gegen ihn einen Antrag auf Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gestellt, weil er nach dem Ergebnis der Ermittlungen bei den Taten aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig war und von ihm aufgrund der Erkrankung die Gefahr weiterer, ähnlicher Taten ausgeht. Der 36-Jährige war noch am Tag des zweiten Brandes festgenommen worden und befindet sich seitdem in Haft.

Er war schon einmal wegen Brandstiftung vor Gericht und war damals zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zur Einholung eines psychiatrischen Gutachtens bestand damals kein Anlass, so die Staatsanwaltschaft.