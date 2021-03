Etwas anders als erwartet hat sich ein Polizei-Einsatz am Mittwochabend in der Parkstraße entwickelt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Beamten gegen halb 9 gemeldet, dass sich gerade eine Person an einem geparkten Pkw zu schaffen mache. Für den Beobachter sah es so aus, als versuche der Unbekannte, mit einem Gegenstand den Wagen aufzubrechen.

Die ausgerückte Streife konnte den vermeintlichen Täter in der benachbarten Rudolf-Breitscheid-Straße ausfindig machen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den Halter des Fahrzeugs. Er hatte sich aus Versehen aus seinem Wagen „ausgesperrt“: Die Tür war verschlossen, der Schlüssel steckte im Zündschloss. Schon seit zwei Stunden versuche er, den Pkw zu öffnen.