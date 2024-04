Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Fastenbrechen anlässlich des Fastenmonats Ramadan erweisen sich die Mitglieder des Vereins „Impuls“ und des Akademischen Bildungszentrums Kaiserslautern als perfekte Gastgeber. Sie vermitteln zahlreichen Gästen über drei Stunden einen Einblick in ihre islamische Lebenswelt.

Wenige Tage vor Ende des Fastenmonats Ramadan am morgigen Dienstag hatten der Verein „Impuls“ und das Akademische Bildungszentrum Kaiserslautern am vergangenen Freitag in den Gemeindesaal