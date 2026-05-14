Neun Volksparkkonzerte gibt es in diesem Jahr. Los geht das musikalische Erlebnis in der Natur am Sonntag, 17. Mai, mit der Blaskapelle Saaravanka.

Orchester und Kapellen aus der Region sorgen an neun Terminen im Sommer jeweils sonntags von 11 bis 13 Uhr für musikalische Unterhaltung am blauen Musikpavillon im Kaiserslauterer Volkspark. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Um das leibliche Wohl der Besucher kümmert sich der Musikverein Otterbach. Für die kleinen Gäste bietet der Erlebnisspielplatz Abwechslung. Der Eintritt ist frei. Die vom Citymanagement der Stadt Kaiserslautern veranstaltete Konzertreihe wird von der Sparkasse Kaiserslautern und von der Karlsberg Brauerei als Sponsoren unterstützt.

Die Blaskapelle Saaravanka macht am 17. Mai den Anfang. Die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich laut Stadtverwaltung auf ein abwechslungsreiches Programm mit klassischen Polkas, Walzern und Märschen freuen – ganz im Zeichen der ursprünglichen Blasmusiktradition.

Spanisches Lebensgefühl nach Lautern bringen

Am 31. Mai geht es weiter mit der Kolpingskapelle Ramsen. Zum Repertoire gehören klassische Blasmusik und moderne Arrangements.

Die Gesangvereinskapelle Rockenhausen ist am 14. Juni im Volkspark zu Besuch. Mit ihrem Motto „La Pasión Española“ will sie spanisches Lebensgefühl nach Kaiserslautern bringen. Auf dem Programm steht eine Entdeckungsreise durch die iberische Musiklandschaft. Von Klassikern über Filmmusik bis hin zu modernen Akzenten und Partystimmung ist alles dabei.

Filmmusik erwartet die Gäste am 28. Juni. Das Sinfonische Orchester der Moosalbtaler Blasmusik präsentiert unter anderem Werke aus Star Wars, Harry Potter und Beverly Hills Cop.

Von Polka bis Rock

Am 12. Juli bestreitet das Orchester „imTakt“ des MGV Cäcilia 1847 Ober-Olm das fünfte Konzert der Saison. Stücke aus Tanzmusik, Popmusik und Musicals sowie klassische Märsche stehen auf dem Programm.

Die Skyline Bigband ist am 26. Juli im Volkspark zu Gast. Sie spielt unter anderem Klassiker von Frank Sinatra und aktuelle Big-Band-Bearbeitungen von Celine Dion.

Am 9. August findet das siebte Konzert der Saison unter dem Motto „Ei guude wie, wo macht ihr am Sonntag hie“ statt. Das Blasorchester TV 1848 Gimbsheim tritt auf. Die Besucher erwartet traditionelle Blasmusik mit Märschen, Polkas und Walzer, moderne Arrangements sowie Pop- und Rocktitel.

Weiter geht es am 23. August mit der Kolpingkapelle Kindsbach 1926, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Das Orchester entführt die Zuhörerinnen und Zuhörer in die Welt der Blasmusik.

Zum Saisonabschluss am 6. September werden der Musikverein Bundenthal und die Kuckucksmusikanten Wernersberg im Volkspark zu Gast sein. Unter dem Slogan „Zwei Vereine, ein Klang!“ treten beide Vereine gemeinsam auf. Auf dem Programm stehen traditionelle und moderne Blasmusik sowie konzertante und unterhaltende Arrangements.

Eine Übersicht über alle Volksparkkonzerte ist auf der Website www.750kl.de sowie in der Stadt-KL-App zu finden.