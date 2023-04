Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir leben noch.“ Mit dieser Parole meldet sich Geschäftsführer Peter Neri vom Musikverein Rodenbach auch aus dem zweiten „Lockdown“ bei allen Freunden. In verschiedenen Formaten lässt das Orchester die Internetgemeinde an seinen Aktivitäten teilhaben.

Damit sendet das Pfälzer Konzert-Blasorchester des Musikvereins Rodenbach auch in der neuen Corona-Pause ein Lebenszeichen via Internet hinaus in die Welt. Generell hat die Pandemie