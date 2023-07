Als „voller Erfolg“ wertet Organisator Peter Arnold die Premiere der „Musikstunn bei’s Krause“: Die Symbiose von Musik und gutem Essen habe der Gaststätte Krause in Otterberg volles Haus beschert. Besonders die familiäre Atmosphäre habe ihn und seine musikalische Mitstreiterin Alexandra Maas begeistert. „Ich war ehrlich gesagt positiv überrascht, wie sehr das Konzept aufgeht“, sagt Arnold. Es seien vorwiegend „ältere Semester“ gewesen, die die Reihen gefüllt hätten, was der Begeisterung indes keinerlei Abbruch getan habe, so Arnold weiter. Da die „Musikstunn“ auch für die Betreiber der Gaststätte wirtschaftlich erfolgreich war, sei eine baldige Wiederholung geplant.