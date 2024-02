Paul-Peter Götz war schon kein Unbekannter, bevor er im März 2022 das Amt des Ortsvorstehers von Erfenbach übernahm. Der umtriebige Bahn- wie Oldtimerfan hat etliche Projekte vor umzusetzen, von einer Musikschule im Ortsteil über ein Freizeitgelände am alten Friedhof bis zum Weiterbau des Bachbahnradwegs.

Im März 2022 haben Sie das Amt des Ortsvorstehers von Ihrem Vorgänger Reiner Kiefhaber übernommen. Was treibt Sie an, sich auch weiterhin für Erfenbach zu engagieren?

„Ich gehöre seit langer Zeit der Freien Wählergruppe Kaiserslautern an und hatte mit Ortsvorsteher Reiner Kiefhaber eine gute Zusammenarbeit. Gemeinsam etwas zur Verbesserung der Lebensqualität in Erfenbach zu bewegen, macht mir Freude.“

Was gefällt Ihnen an Ihrem Heimatort besonders?

„Erfenbach ist ein Dorf, das sich sehen lassen kann“, verweist Götz auf die Lage des Stadtteils in einer Mulde, umgeben von Wiesen und Felder. Die Bewohner engagieren sich in der Sache und helfen sich gegenseitig. Erfenbach verfüge mit seinem Rathaus über einen historischen Ortsmittelpunkt, habe mit der Spinnerei Lampertsmühle einen attraktiven Arbeitgeber und sei über den ÖPNV gut an die Innenstadt angebunden.

Welche Aufgaben und Projekte warten auf Sie im neuen Jahr?

„Ich hoffe, dass in diesem Jahr endlich das Teilstück des Bachbahnradwegs zwischen Otterbach und Weilerbach fertiggestellt, der Schulhof der Grundschule ausgebaut und die Brunnenanlage an der Ampelkreuzung Siegelbacher Straße erneuert werden.“ Weiter möchte er in Erfenbach eine Musikschule für Kinder und Erwachsene einrichten und historische Gebäude im Ort durch Bild- und Texthinweis hervorheben.

Warum liegt Ihnen die Aufwertung des ehemaligen Friedhofs zu einem Freizeitgelände am Herzen?

„Das Gelände des alten Friedhofs in Erfenbach, auf dem ein Denkmal an die Gefallenen der Weltkriege erinnert, ist mit seinen gewachsenen Bäumen ein ideales Freizeitgelände, im Sommer ein Schattenplatz und wird von der Stadt gepflegt. Um die Grünanlage aufzuwerten, werde ich die Bürger um Namensvorschläge für die Anlage bitten. Zusammen mit dem 75. Jubiläum der Kolpingfamilie Erfenbach könnte der Platz im Juni als Freizeitgelände eingeweiht werden.“ Ein Kinderspielgerät und ein Fitnessgerät für Erwachsene sollen den Platz aufwerten.

Noch verläuft die Nutzung des Wertstoffhofes in Erfenbach nicht so, wie es sich viele Bürger aus der Stadt und dem Landkreis vorstellen. Wo muss nachgebessert werden?

„Der Wertstoffhof ist ein Segen für Erfenbach.“ Leider seien die Verträge mit dem Landkreis noch nicht unterzeichnet. Wünschenswert seien zwei weitere Container, einer davon für die Entsorgung von Altholz. Mit einer Verlängerung der Öffnungszeit, beispielsweise einem weiteren Tag in der Woche und eine Stunde länger an Samstagen von 12 bis 13 Uhr, käme man dem Wunsch der Bürger von Stadt und Landkreis entgegen.

Wie ist es in Erfenbach um Bauland bestellt?

Nachdem der Stadtrat im vergangenen Jahr grünes Licht für die Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens zur Erweiterung der Kirchbergstraße gegeben hat, stehe der Erschließung des Geländes durch die WVE für 16 Wohnbaugrundstücke nichts mehr im Wege. „Neben drei Baugrundstücken im Maienweg ist es mit Bauland in Erfenbach schlecht bestellt.“

Junge Familien achten bei der Wahl des Wohnortes auf Kitaplätze und eine gute Erreichbarkeit der Grundschule. Wie ist Erfenbach für Familien mit Kindern aufgestellt?

In Erfenbach gibt es eine protestantische Kita mit 70 und eine städtische Kita mit 33 Kindern. Für Kinder mit zwei Jahren gibt es eine Warteliste. Was die Grundschule angeht, sei diese mit Kindern aus Erfenbach und Siegelbach gut belegt. In zwölf Klassen werden 235 Kinder unterrichtet. Wegen Raummangel sind zwei Klassen in Containern, eine Klasse in einem Raum in der nahe gelegenen Ortsverwaltung untergebracht. Bei Bedarf könnten weitere Ausweichräume in einer Werkstatt und im Dachgeschoss des Schulgebäudes eingerichtet werden.

Noch kann sich die Nahversorgung mit Metzger, Bäcker, Friseur, Gastronomie und Arzt in Erfenbach sehen lassen. Welche Möglichkeiten sehen Sie, das Angebot zu erhalten und eventuell weiter zu entwickeln.

Das Angebot der Nahversorgung lebt von der Nachfrage der Bürger. „Soweit mir bekannt, haben sowohl die Metzgerei Hach als auch die Bäckerei Dusch ihren festen Kundenkreis.“ Auch Kunden von außerhalb suchten Geschäfte und Dienstleister in Erfenbach auf. Ein kleines und frisches Angebot an Obst und Gemüse biete Jogi’s Weinwelt am Wochenende an einem kleinen Marktstand an.

Ein Pfund, mit dem Erfenbach wuchern kann, ist die Dorfkultur. Wie erklären Sie sich, dass es Erfenbach mit Veranstaltungen immer wieder gelingt, Besucher aus nah und fern anzuziehen?

„Dorfkultur wird in Erfenbach auf vielfältige Art gelebt“, erinnert Götz an zahlreiche übers Jahr verteilte Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art. Im Schermerhof, einem ehemaligen Bauernhaus, hätten sich zwischenzeitlich etliche Kunstschaffende mit kleinen Ateliers niedergelassen. Auch weckten das Bachbahnmuseum und die Bachbahnbrauerei bei Veranstaltungen das Interesse von Besuchern. Hinzu komme das nahe gelegene „Bauernhaus“, das mit selbstgebackenen Torten, Handarbeiten und Kleinkunst in einem ansprechenden Ambiente Besucher anziehe. Weiter bereicherten das Kolpingblasorchester Erfenbach und die Corona-Strauchwiesenband mit Konzerten das kulturelle Angebot. Nicht zu vergessen die Festivitäten, zu denen der TuS-Erfenbach, die Hobby Singers und Oldtimer-Veranstaltungen einladen.

Wie ist Erfenbach derzeit mit Glasfaser verkabelt? Wie soll es weitergehen?

30 Prozent der Bürger hätten bei der Deutschen Glasfaser ihr Interesse bekundet und einen Vertrag unterschrieben, so dass der Ausbau mit Glasfaser in diesem Jahr beginnen kann. Daneben seien Bürger über die Telekom und Vodafone mit Internetanschlüssen versorgt.

Die Lage Erfenbachs umgeben von Natur unterstreicht den dörflichen Charakter des Ortsbildes. Welche Möglichkeiten gibt’s für Freizeitunternehmungen?

Die Natur um Erfenbach lädt zu Spaziergängen und zu Wanderungen ein. Ein gutes Beispiel ist der Rundwanderweg „Drei-Berge-Blick“. Er erstreckt sich über 4,5 Kilometer zwischen Erfenbach und Wiesenthalerhof. Ein Angebot für Mountainbike-Fahrer ist der in ein natürliches Landschaftsprofil eingebettete Flowtrail. Eine Fahrstrecke im Wald unter der Trägerschaft des TuS Erfenbach.

Auf welche örtlichen Veranstaltungen in diesem Jahr freuen Sie sich besonders?

„Ich freue mich auf die Einweihung des neuen Freizeitgeländes, das künftig auf dem alten Friedhof zum Verweilen einladen wird und natürlich wieder auf die Zeltkerwe im August.“ Nach einem großen Erfolg im vergangenen Jahr wird es am 7. Juli wieder ein Seifenkistenrennen um den „Großen Preis von Erfenbach“ geben. Bereits im Juni wird der Heimatverein erneut zu einem Konzert im Wertstoffhof einladen.

Zur Person

Paul-Peter Götz (75) hat das Amt des Ortsvorstehers von Erfenbach (2800 Einwohner) seit März 2022 inne. Er ist gelernter Dekorateur, Kunstmaler und Mitinhaber einer Werbeagentur in Erfenbach. Götz gehört den Freien Wählern an und ist Mitglied im Stadtrat Kaiserslautern. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Seine Hobbys sind vielseitig. Er hat eine Vorliebe für Oldtimer für Eisenbahnen bis hin zur Kunst.