Das nordische Musikmärchen „Prinzessin Älvali“ im Kaiserslauterer Salon Schmitt ist ein Gesamtkunstwerk im besten Wortsinne.

Nordische Bergtrolle, Zauberwaldköniginnen und Wassergeister spukten bei der Aufführung des Musikmärchens „Prinzessin Älvali“ durch den Lauterer Salon Schmitt. Die in Saarbrücken lebende deutsch-schwedische Künstlerin Annika Jonsson hat es geschaffen und zusammen mit dem Rezitator und Musiker Zippo Zimmermann auf die Bühne gebracht.

Das Ganze ist ein Gesamtkunstwerk im besten Sinne und besteht aus Lesung, Piano- und Klarinettenmusik, Gesang und der Projektion eindrücklicher Zeichnungen und Malereien. Die Geschichte der selbstbewussten Prinzessin Älvali geht – wie es sich für ein Märchen gehört – gut aus. Doch zuvor hat die Prinzessin natürlich einige Abenteuer zu bestehen.

Von Beharrlichkeit und Mut

Da gibt es durchaus schwierige Begegnungen mit mächtigen Bergtrollen, fast unsichtbaren Eschenfrauen, anmutigen Zauberwaldköniginnen oder unberechenbaren Wassergeistern. Von all diesen Märchengestalten sammelt Älvali die benötigten Teile für ihre Laute zusammen, um am Ende den Musikwettbewerb gegen den Wassergeist Näcken zu gewinnen. Zurück in ihr heimatliches Schloss will sie dann nicht mehr, vielmehr lebt sie weiter im Zauberwald, dessen Naturkraft ihr Stärke und Zufriedenheit schenkt. Ein schönes Märchen, welches zeigt, dass man mit Beharrlichkeit und Mut seine Ziele erreichen kann.

Das Ganze ist mit schwedischen Liedern, Piano- und Klarinettenmusik illustriert, die an die Musik der bekannten isländischen Sängerin Björk erinnern. Sirenengleich ist dabei der anrührende Gesang von Annika Jonsson. Eindrücklich auch die auf eine Leinwand projizierten Zeichnungen und Bilder in Schwarz-Weiß und farbig von Volker Schütz. So nehmen die ganzen Fantasiegestalten der Story anschauliche Formen an und vervollständigen den zauberischen Gesamteindruck.

Nordische Mystik und Erzählkunst, Malerei und Zeichnung, schwedische Volksmusik und Pop und Jazz in einer überzeugenden Einheit und als Mittel, dem drögen Alltag für zwei abwechslungsreiche und fantasieanregende Stunden zu entfliehen. Dem Publikum im Salon Schmitt jedenfalls hat’s gefallen, und am Ende gab’s stehende Ovationen für alle Beteiligten.

INFO

Am Freitag, 13. März, ab 20 Uhr, tritt das norwegische Randi Tytingvag Trio mit Folk und Jazz im Lauterer Salon Schmitt auf.

