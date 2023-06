Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitag ging im Innenhof des Zink-Museums ein viertägiges Musikfestival zu Ende. Das Abschlusskonzert ließ selbst das Stammpublikum der städtischen Konzertreihen und der alternativen Musikszene staunen. Warum der Förderverein „Kultur-Quadrat“ aus Enkenbach so großen Zulauf hatte und welche programmatischen Ziele die Planerin Esther Mertel verfolgte.

Von Reiner Henn

Es gibt weit mehr in unserer Region als das, was selbst in einschlägigen Nachschlagewerken oder Netzwerken sich dem Interessenten anbietet. Mertel hatte