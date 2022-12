Ihr Künstlername ist ein wenig verwirrend: Die queere Kaiserslauterer Musikerin Clara Rothländer, die inzwischen in Berlin lebt, nennt sich Oktober. Nun spielt sie ein nachweihnachtliches Konzert in der alten Heimat.

Unter dem Künstlernamen Oktober macht Clara Rothländer seit 2021 mit eigenen Songs auf sich aufmerksam, „Distance“ hieß die Debüt-Single, der neueste Song trägt den Titel „Self Manipulation“. Die Musikerin machte in Kaiserslautern Abitur und zog danach in die Hauptstadt.

Die jetzt 23-Jährige war früher eher Fan von Punkrock, Poppunk und Hardcore, widmet sich als Singer-Songwriterin nun aber vor allem gefühlvollen Balladen mit melancholischer Note. Dabei begleitet sie sich selbst auf dem Klavier, der Gitarre oder der Ukulele. Als ihr Hauptinstrument sieht sie aber ihre Stimme.

Stimmungen in Musik fassen

„Mir macht es Spaß, für sehr spezifische Stimmungen und Gefühlslagen genau die richtigen Worte zu suchen“, hat sie einmal der RHEINPFALZ ihren Schreibprozess erklärt. „Melodieschnipsel, die vielleicht schon beim Schreiben aufkommen, werden am Klavier oder auf der Ukulele mit passenden Akkorden versehen. So entsteht ein erstes Demo. Ob das Arrangement größer wird, also Bandbesetzung bekommt oder minimalistisch ausfällt, kommt auf den Song an.“ Ihr Ziel sei es, Menschen mit ihren Songs zu bewegen.

Am 27. Dezember stellt sie ihre Songs im Benderhof Kaiserslautern, Richard-Wagner-Straße 74, ab 20 Uhr vor.