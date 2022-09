Am Samstag, 24. September, ab 14 Uhr, zieht der Musikverein Kollweiler durch Eulenbis. In den Straßen beweisen die Musiker ihr Können und wollen so auf sich aufmerksam machen. Sie wollen zudem von Tür zu Tür gehen und mit Broschüren auf den bevorstehenden Informationsnachmittag zur Bläserklasse werben. Der findet am 15. Oktober im Bürgerhaus Kollweiler statt. Die Bläserklasse soll im Musikverein neu formiert werden. Interessierte, egal welchen Alters, erhalten dabei die Möglichkeit, zunächst bei einem Musiklehrer die Grundlagen eines Instruments zu erlernen, um dann gemeinsam in der Gruppe zu spielen, erläutert Karlheinz Reißmann, Vorsitzender und musikalischer Leiter des Vereins, worum es geht. Das Projekt „Musikalischer Spaziergang von Ort zu Ort“, das in nächster Zeit auch für Rothselberg, Erzenhausen und Schwedelbach, also für Orte ohne Musikverein, geplant ist, wird vom Kultusministerium gefördert.