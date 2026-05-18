Ungewöhnliche Musik an ungewohnter Stätte: Musikantenland-Preisträgerin Nicole Johänntgen spielte in der Protestantischen Kirche in Miesau „Jazz in Church“.

Die gebürtige Saarländerin Nicole Johänntgen, bereits in der Region durch vielerlei Auftritte bekannt, verzauberte das zahlreich erschienene Publikum und eroberte zusammen mit ihrer Formation Henry die Herzen der Konzertgänger im Sturm. In der langjährigen Veranstaltungsreihe „Musik im Kreis“ war das Konzert zweifellos ein funkelnder Diamant und das in der Region des klassischen Musikantenlandes, wo heute viele traditionelle Blasorchester „brav“ nach Noten den Marsch blasen und sich dem Taktstock eines Dirigenten fügen.

Dagegen fegt die Musikantenland-Preisträgerin Johänntgen mit eigenen kreativen Kompositionen und Arrangements aus den Stilbereichen New Orleans-Jazz mit erkennbaren Anklängen an Dixieland und Blues bis Funk und Free Jazz wie ein Wirbelwind mit quirligen, manchmal schwer fasslichen Tönen durch die Luft: Die Altsaxophonistin sprengt stilistische und musikimmanente Grenzen, löst verkrustete Strukturen auf, bringt „frischen Wind“ (mit des Bläsers Atem) zusammen mit dem Posaunisten Marc Roos und dem Bassisten Victor Hege (Sousaphon) ins Spiel; wobei dieses Reizwort „Spiel“ am Deutlichsten etwas aussagt über den Unterschied zwischen traditionellen Klangkörpern und dieser Bandformation namens Henry: Es ist eine lebhaft und sehr frei und oftmals intuitiv und spontan anmutende Spielfreude und Experimentierlust, die das Ganze antreibt. Da werden kurz angerissene motivische Floskeln nur zum „Spielball“ für das „Jonglieren“ mit solchen Einfällen.

Die Kirche war gut besetzt. Foto: Reiner Voß/Kreisverwaltung Kaiserslautern

Klingt banal und setzt doch eine große Erfahrung, ein Wissen um Harmoniefolgen und rhythmische Strukturen voraus, die wie blind beherrscht und verinnerlicht in Studien an Hochburgen des Jazz wurden. Die Saxophonstin hat an der Mannheimer Musikhochschule in der Jazzabteilung studiert. Dass ihre skurrile, erheiternde und gleichwohl faszinierende Melange aus Kunst und Klamauk, aus Kreativität und Koketterie als eine „Art“ Musikshow ankommt, zeigt sich an der gerade absolvierten Tournee: mit Stationen von Norwegen bis Südfrankreich und Andalusien in Spanien. Eine Perle ist nicht vergessen: die Nordseeinsel Spiekeroog mit einer ähnlichen Inselkirche und Atmospähre wie die in Miesau.

Lebendiger Vortrag: Victor Hege spielte das Sousaphon, Pius Baschnagel das Schlagzeug. Foto: Kreisverwaltung Kaiserslautern/Reiner Voß

Das Besondere an Johänntgens Formation Henry ist der unbändige Bewegungsdrang: Selbst den Bassisten hält es mit seinem riesigen Instrument nicht am Platz, er bewegt sich unaufhörlich tänzerisch zu den Rhythmen des allein sitzenden Schlagzeugers Pius Baschnagel. Die Musiker reizen nicht nur viele Kapitel der Jazzgeschichte aus, sie entdecken auch ihre Instrumente neu: Markantere kräftige und sehr sonor durchdringende Spielweisen (also: voll Rohr und volle Kanne), aber auch sehr subtile Töne ergeben ein großes Klangspektrum, das weit die gewohten Hörgewohnheiten sprengt. So etwa Doppel- und Flatterzunge mit dem Effekt des Singens ins Instrument oder sogenannte Blue Notes mit glissandierenden Growling-Effekten beim Saxophon. Alles Gestaltungsmerkmale, die – um beim Vergleich zu bleiben – in klassischer Ausbildung als „unsauberes Spiel“ gewertet würden, hier jedoch zu einem neuen Spielgefühl führen – so weit man sich darauf einlässt. Und das tun die vier nach Herzenslust, sie toben sich aus, reißen ihr restlos begeistertes Publikum auf einer stürmischen Woge mit, die es nicht nur auf Spiekeroog gibt.

Es ist hier aber nicht nur ein Spiel mit Klangeffekten, sondern auch ein mutiges Interagieren mit den Zuhörern. Übrigens: Nicole Johänntgen bewertete in ihrer einführenden Retrospektive das damalige Muskantenwesen genau unter diesem Aspekt: Man bringt traditionelle Musik rund um den Globus und kehrt mit vielen, einfließenden Anregungen und neuem Blickwinkel und veränderter Spielweise und Musikauffassung wieder zurück. Dieses Ideal verkörpert und lebt sie!