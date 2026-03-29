Schnitzel oder Kaviar? Im Blauen Haus in Bolanden präsentierte das Duo Dillmann-Kaufhold einen musikalischen Gourmet-Abend nach Feinschmecker-Art.

Gesungene Rezepte, Trink- und spezielle Wiegenlieder oder die Folgen kulinarischer Vorlieben: Sänger Ralph Dillmann und Pianist Gerd Kaufhold widmen sich in ihren Liedern und Texten den vielseitigen Aspekten der Esskultur. Mit ihrem Interesse an Musik und Essen steht das Musikerduo nicht alleine da. Auch Ludwig von Beethoven wurde eine Vorliebe für gutes Essen nachgesagt. Dessen Leibgericht sei angeblich Makkaroni mit Parmesan gewesen, wie Gerd Kaufhold erklärte. Fünf „Bagatellen“ aus der Feder des großen Komponisten streute der Pianist über den Abend ins Programm ein.

Das langjährige Künstlerduo zählt mit seinem bereits vierten Auftritt zu den Stammgästen auf der Bolander Bühne. Die Musik-Entertainer moderierten mit sichtbarem Spaß durch den Abend, lieferten kleine Anekdoten und Hintergründe rund um die Titelauswahl. Auch die ein oder andere kleine Tarantella-Tanzeinlage durfte nicht fehlen.

Powidldatschkerln und Kaiserschmarrn

Zum Hors-d’oeuvre gab es die Hommage an Powidldatschkerln und Kaiserschmarrn, die Superstars der österreichischen Mehlspeisenküche. Einen humorvollen Schlagabtausch zwischen Gast und Kellner lieferten sich Dillmann und Kaufhold im Anschluss beim „Wiener Frühstück“ nach Hermann Leopoldi. Und bei dem ausgerechnet der Kalbsbraten ausging. Deutlich bescheidener zeigte sich da das „Berliner Frühstück“, einer Version von Jochen Breuers „Der Nächsten Morgen“ und basierend auf einem Gedicht von Mascha Kaleko. Auf die Besonderheiten einzelner Gemüsesorten ging das Duo im Verlauf mit einem Loblied auf eine „Zwiebelkur“ von Komponist Claus Clauberg ein.

Dass Esskultur ein ganz und gar universelles und zudem speziesübergreifendes Thema ist, führten Dillmann und Kaufhold mit schauspielerischem Geschick und grimassenreicher Mimik in „Löwenbabys Wiegenlied“ von Komponist Norbert Schulze vor. Auch speziellen Ernährungsgewohnten gegenüber zeigte man sich nicht abgeneigt und durfte in Bodo Wartkes „Unsterblich verliebt“ dem Wehklagen eines Vampirs lauschen. Einer zu üppig geratenen Nahrungsaufnahme wurde in einer Adaption von Walter Kollos „Tante Paula liegt im Bett und isst Tomaten“ buchstäblich zu Leibe gerückt.

Dessert inklusive

Was es indes mit dem Älterwerden auf sich hat, wurde in Georg Kreislers „Als wir noch dünner waren“ humorvoll skizziert. Als vom Sänger geradezu surreal wirkendes und in der Sprache verliebter Pärchen gehaltenes Gedicht wurde es zu einen der Programmhöhepunkte. Mit jeder Menge ironischem „Butzi-Butzi-Bussi-Bussi“ interpretierte er hier meisterhaft Friedrich Cerhas „Eine letzte Art von Chansons“ nach einem Text von Friedrich Achleitner.

Als Dessert erhielt man eine Empfehlung „Wie man eine Torte macht“, so dass man sich am Ende weder für Schnitzel noch Kaviar entscheiden musste. Das Programm von Ralph Dillmann und Gerd Kaufhold überzeugte gleichermaßen Freunde des Chansons als auch der guten Küche. Ein Wiedersehen im Blauen Haus mit dem neuen Programm des Duos ist bereits angekündigt.