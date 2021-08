Weiße Jogginghosen und Turnschuhe, augenschmerzend bunte Jacketts darüber und – ach – diese Schulterpolster! So viel Retro-Chic können nur zwei Typen rocken: der Berliner YouTube-Rapper Miirtek und sein Produzent Marti Fischer! Statt Freiluft-Party sorgten die Jungs mit ihrem 80er-Synthie-Pop-Rap am Samstag im Kasino für Stimmung. Es wurde getanzt, gefeiert – und der Mond gegrüßt!

Beim Betreten des Kasinos hatte man nur den gleichen Gedanken wie schon im vergangenen Jahr: Was? So wenige? Denn unfassbarerweise hat sich der Miirtek-Zauber auch ein Jahr später in Kaiserslautern noch nicht so weit herumgesprochen, dass man im Kasino ein regelrechtes Köpfe-Meer gesehen hätte. Leider war es wie schon 2020 nur halb voll – vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber das machte den Berliner Synthie-Kumpels wenig aus. Sie hatten Bock, zu „achtzigern“ – und das in voller Montur.

So ein bisschen hatte man das Gefühl, als wäre man in einer „Miami Vice“-Folge gelandet, so stilsicher haben sich Marti und David durch ihre 80er-Garderobe gewühlt. Und genau so stilsicher ist auch die Miirtek-Mucke: Der Sound mag zwar retro sein, aber nicht umsonst ist retro wieder en vogue. Und so (!) hört man retro heutzutage selten: moderne Spaß-Texte in kühner Falco-Rap-Manier, dynamische Synthie-Beats und mit der dekadenten Unbeschwertheit der 1980er. Wirkt absolut erfrischend.

Hüftrotationen und Luftgitarren-Soli

Songs wie „Yoga“, „Pfau“, „Legend“ oder der EP-Titeltrack „Terminal A“ rissen die Gäste mit. Und wie immer hörte man beim „Pfau“-Intro ganz leise „Da Didi Dum“ aus Falcos „Kommissar“ im Ohr. Alles super. Nur irgendwie war der Auftritt nicht ganz so locker wie noch im Kulturgarten 2020. Zwar hat Marti Fischer wieder alles gegeben, um die Meute anzuheizen – inklusive „sexy“ Hüftrotationen und Luftgitarren-Soli. Aber irgendwie war es damals 2020, als er eine echte Gitarre im Kammgarn-Hof geschwungen hat, noch einen Hauch mitreißender.

Und Herr Miirtek, bürgerlich David Starosciak, flitzte zwar wie immer flott im 80er-Jump-Stil über die Bühne. Aber man hätte sich in den Sing-Pausen öfter diese kumpelhaften Neckereien zwischen den beiden Berlinern gewünscht als nur die blanken Song-Ansagen. Und manchmal ein kleines bisschen weniger Playback zum Live-Gesang und dafür – naja – mehr Live! Man stelle sich vor, die zwei Jungs hätten noch eine Live-Kombo im Rücken, mit Saxophonist, Keyboarder und Drummer, alle im bunten 80er-Look! Das wäre nicht nur visuell ein Highlight gewesen.

„Mondgruß“ und der „Tote Hund“

Aber mindestens ein Highlight gab es an diesem Abend. Und zwar als ein Gast aus dem Publikum zur Ankündigung von „Mystery’s Motel“ auf die Bühne rief, dass er – inspiriert durch den Song – einen zweistündigen Film dazu gedreht habe. Wahnsinn! Dafür gab es lauten Applaus, das Duo holte sich den jungen Mann auf die Bühne, fragte ihn aus und hatte sich jetzt schon dafür beworben, den fertigen Film als allererste sehen zu dürfen.

Ach ja, inspirierend ist die Band allemal. Denn die Songs schlagen ein wie Party-Bomben. Man nehme den „Yoga“-Track, zu dem Starosciak auf der Bühne wieder ein paar Übungen vollzog, inklusive „Mondgruß“, der „Tote Hund“ , der „kalte Spatz“ und die menschliche „Eselsbrücke“. Fun-Fact: David selbst hat noch nie Yoga gemacht! Dafür rappte er sich zungenbrechend schnell in die Publikumsherzen, während Fischer mit „Sirene“ und „Baywatch“ die höchsten Oktaven ins Mikrofon haute. Und auch seine eigenen mitgebrachten Nummern, darunter „Starlight“, waren sehr adrett. Die Meute tobte. Aber leider nur knapp eine Stunde, mit Zugabe. Fazit: Musikalisch top! Nur nächstes Mal gerne noch ein bisschen mehr Live-Flair, Jungs. Genau so wie 2020!