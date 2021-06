Anders als unter normalen Bedingungen, gestaltet sich die Arbeit der Chöre in Corona-Zeiten, „aber allenthalben wird aufgeatmet, denn es darf immerhin im Freien wieder gesungen werden“, sagt Bezirkskantorin Beate Stinski-Bergmann.

Die Proben der Singschulchöre und des Kammerchores an der Stiftskirche haben wieder begonnen und die Vorbereitungen zu verschiedenen festlichen Gottesdienste in der Stiftskirche sind gestartet: Am 20. Juni singen die Kleinsten der Singschule und stellen die Lieder vor, die in den vergangenen Monaten am Telefon gesungen wurden, informiert Stinski-Bergmann. Am 4. Juli gestaltet die Jugendkantorei den Gottesdienst mit modernen Liedern, die in den Zoom-Proben seit Beginn des Jahres geprobt wurden.

Auch die Jugendkantorei hat online Literatur für eine Chorserenade im Innenhof der Stiftskirche erarbeitet. Zusammen mit dem Kammerchor der Stiftskirche soll wieder eine Serenade mit sommerlichen Melodien aus aller Welt erklingen. Der Kammerchor startet mit den Proben für einen Gottesdienst am 26. Juni. Anlässlich der Jubelkonfirmation werden bekannte Liedsätze zu den bekanntesten „Kirchenschlagern“ zu hören sein. Außerdem plant der Chor laut Stinski-Bergmann eine Aufführung von Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“ I-III am Sonntag, 12. Dezember, in Zusammenarbeit mit dem Klassischen Chor der Technischen Universität.

Info und Anmeldung zu den verschiedenen Chören bei Bezirkskantorin Beate Stinski-Bergmann: beate.stinski-bergmann@evkirchepfalz.de oder 0631/3408603.