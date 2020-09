Am Samstag Premiere des Pfalztheater-Liederabends

„Und die Welt hebt an zu singen“ – dieser Satz aus einem Gedicht des deutschen Dichters Joseph von Eichendorff steht als Titel über dem Liederabend am Samstag, 26. September, im Großes Haus des Pfalztheaters, 19.30 Uhr. Polina Artsis, Daniel Böhm, Adrienn Cunka, Peter Floch, Monika Hügel und Astrid Vosberg – alle Mitglieder des Musiktheaterensembles – haben ein ganz persönliches Programm zusammengestellt, das die Vielfalt und Farbigkeit der Liedtradition von der Romantik bis heute zu Gehör bringt. Begleitet werden sie von Studienleiter Frank Kersting (Klavier) und Simon Scheller (Klarinette). Chefdramaturg Andreas Bronkalla moderiert den Abend. Für die Premiere gibt es im Internet unter www.pfalztheater.de noch Restkarten. Für die weiteren Aufführungen ist die Auswahl an Eintrittskarten noch größer.

Abstrakte Kunst im Blauen Haus

Eine Ausstellung der Kaiserslauterer Malerin Petra Neumahr unter dem Titel „Entdeckungen“ ist ab dem heutigen Samstag, 26. September, in der Gaststätte Blaues Haus in Otterberg zu sehen. Gezeigt werden zirka 15 Werke, deren künstlerische Sprache sich zwischen Abstraktion und Informel bewegt. Zur Vernissage um 16 Uhr mit musikalischer Begleitung von Barbara und Kati Punstein, Klavier und Cello, lädt der Verein KulturArt ein. Eine Anmeldung bei info@kulturart-otterberg.de ist erforderlich. Die Ausstellung ist noch bis Dezember während der Öffnungszeiten des Blauen Hauses zu sehen.

Vom Brunnen ins Bürgerhaus verlegt

Das Abschlusskonzert der Veranstaltungsreihe „Sonntags am Brunnen“ am Sonntag, 27. September, 11 Uhr, in Rodenbach wurde ins Bürgerhaus verlegt, wie der Verein Artkult mitteilt. Mit dabei sind der Blues-Harp-Virtuose Albert Koch, die „Present Art Collection“ mit Gitarrist Martin Haberer, die Saxofon-Größe Helmut Engelhardt und nicht zuletzt die Folk- und Songwriter-Combo „The K-Town Foxes“ um Martin Haberer sowie die neuseeländische Liedermacherin Michelle Nadja. Für Furore zu sorgen, verspricht nicht zuletzt der Heidelberger Boogie-Virtuose Harald Krüger („Krüger rockt“), der garantiert die Füße der Zuhörer zum Trampeln bringen wird.

Zum Jazz-Konzert in die Pauluskirche

Mit Helmut Engelhardt (Saxofon, Klarinette), Martin Haberer (Gitarre) und Roland Weimer (Percussion) haben sich drei Musiker zusammengefunden, die einmal mehr ihr Können unter Beweis stellen wollen. Am Sonntag, 27. September, 17 Uhr, sind sie bei einem circa 60-minütigen Jazz-Konzert in der Pauluskirche, Hahnenbalz 38, zu erleben. In Solos, Duos und Trios stellen sie Eigenkompositionen, Jazzstandards und Klangimprovisationen mit zum Teil ungewöhnlichen Instrumenten wie Monochord und Handpan vor. Wegen einer begrenzten Platzanzahl wird eine Anmeldung unter post@helmut-engelhardt.de empfohlen. Freier Eintritt.

Konzert mit der Central Park Band abgesagt

Das für den heutigen Samstag, 26. September, 20 Uhr, angekündigte Konzert der Central Park Band in der Mühle am Schlossberg in Wartenberg-Rohrbach fällt krankheitsbedingt aus, wie der Veranstalter mitteilt. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.