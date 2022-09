Zu einer musikalisch-literarischen Soirée um Kaiser Barbarossa lädt das Theodor-Zink-Museum am Freitag, 30. September, um 19.30 Uhr ein. Mit dabei sind Schauspielerin Barbara Seeliger und der Barbarossa-Experte Klaus-Frederic Johannes.

„Herr Rotbart“ – rief ich laut –, „du bist/Ein altes Fabelwesen,/Geh, leg dich schlafen, wir werden uns/Auch ohne dich erlösen“. – Im Jahr 2022 feiern wir den 900. Geburtstag von Kaiser Barbarossa – wahrscheinlich, denn genaue Umstände seiner Geburt sind ebenso wenig bekannt wie der Ort, an dem er im ewigen Schlafe ruht. Eigentlich kann dies natürlich nur der Lautrer Kaiserberg sein.

Zur Feier gibt es Musik seiner Zeitgenossin Hildegard von Bingen mit einem Ensemble, bestehend aus Anja Lehmann (Sopran), Birke Falkenroth (Harfe), Richard Percifull (Cello) und Matthias Scholz (Bass), das sich intensiv mit dieser selten zu erlebenden Musik beschäftigt hat.

Dazu liest Schauspielerin Barbara Seeliger Gedichte aus dem 19. Jahrhundert von Rückert, Uhland, Geibel und aus Heines „Wintermärchen“. Diese setzen sich in romantischer, verklärender oder ironisierender Weise mit der auch sagenhaften Figur Kaiser Barbarossas auseinander. Wissenschaftlich fundierte Bemerkungen des Barbarossa-Experten Klaus-Frédéric Johannes runden den Abend ab. Karten gibt es in der Tourist-Info, Fruchthallstraße 14, Telefon 0631 3652316, und an der Abendkasse.