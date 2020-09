Aktuelle Corona-Auflagen machen den Umzug der ersten musikalisch-literarischen Soirée der Saison vom Zink-Museum in die Fruchthalle nötig. Am Freitagabend präsentieren Peter Gerschwitz und Christian Strauß Werke von Beethoven, Hölderlin, Celan und Schostakowitsch, begleitend liest Rainer Furch.

Die inzwischen etablierte Reihe der musikalisch-literarischen Soiréen findet normalerweise in der intimen Atmosphäre der Scheune des Zink-Museums statt. Da dort aktuell zu wenige Plätze zur Verfügung stehen, wird das erste Konzert dieser Reihe nun in der Fruchthalle stattfinden. Gleich drei Geburtstagsjubiläen widmet sich diese Soirée: Ludwig van Beethoven, Friedrich Hölderlin (250.) und Paul Celan (100.).

„Eine Welt ist jeder von euch“ – der titelgebende Hölderlin-Vers aus dem Gedicht „Die Eichbäume“ ist Programm des Abends: Drei musikalische und poetische Weltentwürfe aus dem 19. und 20. Jahrhundert treffen aufeinander, reiben und befruchten sich, so der Veranstalter. Ludwig van Beethoven, Hauptvertreter der Wiener Klassik, dessen Musik laut E.T.A. Hoffmann unendliche Sehnsucht erweckt und der die ganze komplexe Menschennatur begriff, zeitlebens glühender Republikaner wie Friedrich Hölderlin, der große geniale Unbekannte der deutschen Klassik, dann im 20. Jahrhundert Paul Celan, weltberühmt und geheimnisumwittert, und schließlich, als „Gast“, der Celan-Zeitgenosse und sowjetische Tondichter Dimitri Schostakowitsch. Die drei Ausführenden, der Cellist Peter Gerschwitz, der Pianist Christian Strauß und der vom Pfalztheater und TV bekannte Schauspieler Rainer Furch sind über die Region hinaus künstlerische Größen.

Am Freitag, 2. Oktober, 19.30 Uhr, in der Fruchthalle; Karten gibt es nur in der Tourist-Information, Fruchthallstr. 14, 0631/365-2316 und an der Abendkasse.