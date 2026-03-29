Selten war das Zink-Museum so dicht besetzt wie bei der musikalisch-literarischen Soiree mit den Pianistinnen Anna Anstett und Sandra Urba.

Der Einstieg vom ehemaligen Orchesterredakteur und Programmdramaturg des SWR, Burkhard Egdorf, war originell und zeigte schon, dass er einen roten Faden aufrollte: Von Wien nach Bayreuth sind es heute mit dem Auto 450 Kilometer, mit der Postkutsche zu Mozarts Zeiten eine Mehrtagesreise, heute mit dem ICE höchstens sieben Stunden, ermittelte dieser. Egdorf wartete mit interessanten Details zu der musikalischen Reise auf, die gleichzeitig zwei Kulturzentren beleuchteten: Wien zur Zeit Mozarts und Schuberts und im zweiten Konzertteil Bayreuth in der Ära von Wagner und Liszt.

Für den klug disponierenden Text-Strategen war es aber nicht nur eine musikalische, sondern auch eine Zeitreise, und er zeigte interessante biographische Verbindungslinien zwischen Komponisten auf: Demnach waren sie nicht vom sprichwörtlichen Himmel gefallen, sondern sie hatten meist bedeutende Lehrmeister und Mentoren – manchmal (wie bei Mozart) sogar in der eigenen Familie.

Im Tod vereint

Im Tod vereint waren etwa Schubert und Beethoven, ursprünglich nebeneinander beigesetzt, und Liszt liegt unweit von Wagners Bayreuther Festspielhaus – ein Gedankenspiel Egdorfs mit Symbolcharakter. Bei Wagners Kurzbiographie arbeitete er die Analogien seiner tragischen Operngestalten wie Tannhäuser oder Holländer zu dessen eigener Lebensführung überzeugend heraus. Trotz seiner lebendigen Sozial- und Kulturgeschichte entging Egdorf der latenten Gefahr einer schier überbordenden und damit ermüdenden Fülle von Daten und Fakten leider nicht – was die Spannung der Veranstaltung sinken ließ.

Das Gegenteil war beim konzertanten Teil der Fall: Vom ersten Ton an machten die beiden Pianistinnen eindringlich bewusst, dass sie sehr couragiert, konzentriert sowie hochmotiviert zur Sache gehen, was bei Mozarts Sonate zu vier Händen im Kopfsatz allerdings mitunter eher irritierte und konsternierte. Schließlich assoziiert man bei Mozarts Kopfsätzen singende Allegri, also kantable Melodik und keine rasanten Kraft- oder Bravourakte. Besser getroffen das Andante, das aber inniger, pastoser denkbar ist, und erst mit dem vor Spielfreude nur so sprühenden und funkelnden Finalsatz kam die ungetrübte Freude auf. Und diese sollte bei Schuberts Fantasie f-moll sogar noch übertroffen werden. Es erklang eine wirklich beseelte, sehr gereifte und tief verinnerlichte Aufführung, die alle Kontraste und Stimmungsbilder exquisit am Nerv traf und exemplarisch in den zweiten Konzertteil wies.

Eldorado für Musikfans

Darin führten sie in eine Zeit, in der Opernparaphrasen und Potpourris aus vielen instrumentalen und vokalistischen Musikwerken in mannigfaltigen Klavierfassungen den Musikmarkt „überschwemmten“. Ein Eldorado für kunstsinnige Musikliebhaber, die damals – ohne Tonträger – so die Möglichkeit hatten, sich diese unterschiedlichen Musikwelten zu erschließen. Etwa auch den symbolischen Venusberg aus Wagners Tannhäuser, deren Ouvertüre Oko Singer auf vierhändige Klavierfassung übertragen hatte. Allerdings kamen nach dem brillanten und mitreißenden Vortrag berechtigte Zweifel auf, ob dies damals als bürgerliche Salonmusik spielbar war. Es wurde offensichtlich, dass hier aus einer thematischen motivischen Keimzelle in der Art einer feierlichen Choralmelodie ein gigantisches Monumentalwerk aufgebaut, an Spannung sukzessive gesteigert und mit extremen Schwierigkeiten „garniert“ zu einer Zerreißprobe geführt wird.

Alle immensen Herausforderungen – spieltechnisch wie interpretatorisch – bestand das seit Jahren bestens aufeinander eingespielte Klavierduo mit Bravour. Da blieben hinsichtlich Präzision und Charakterisierung mit Klangfarben und Anschlagsdifferenzierung keine Wünsche offen. Alles erklang angemessen, im Zusammenspiel nahtlos und den Abläufen grandios. Ein weiteres Orchesterwerk (die Ungarische Rhapsodie von Liszt) geizte in einer virtuosen Bearbeitung für Klavier zu vier Händen ebenfalls nicht mit spielerischen Finessen, grifftechnischen Schwierigkeiten, und die Gestaltung wirkte überlegt und überlegen gleichermaßen.