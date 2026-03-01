Das Konzert „Künstlerische Frauenpower“ im Theodor-Zink-Museum machte mit wenig bekannten Komponistinnen bekannt.

Holla und Hoppla: Ein programmatischer Leitfaden für eine komplette Konzertsaison durchzieht die Veranstaltungsreihen: Damit ist der hiesige Kaiserslauterer Kulturreferatsleiter Christoph Dammann mit seiner durchdachten Konzeption einer der Pioniere seiner Zunft als Organisator, Mentor oder Promotor. Am Freitag kam er seinem Ziel – die Anerkennung und Aufwertung von Künstlerinnen in der Musikgeschichte – im Zinkmuseum einen großen Schritt näher.

Gleich dreifach war die Ladung an „künstlerischer Frauenpower“ (Programmtitel): Interpretatorisch durch das nur von Instrumentalistinnen der Pfalzphilharmonie besetzte Streichquartett, kompositorisch durch neu- und wiederentdeckte Musikwerke, und schließlich hatte auch die Vermittlung von biografischen Streiflichtern, kultur- und sozialgeschichtlichen Hintergründen dank Dominique Engler vom hiesigen Theaterchor einen weiblichen Charme und hohen Informationsgehalt.

Eine Herzensangelegenheit

Zurück zu Dammann und seiner Anmoderation mit flammendem Appell: Das gezielte Ausgrenzen von Komponistinnen und Interpretinnen vom gesellschaftlichen Konzertwesen war und ist „schreiendes Unrecht“, das nun dank Dammann posthum hinterfragt werden muss. Er machte eindringlich bewusst, dass es nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern auch ein Bildungsauftrag ist.

Womit man beim Auftakt wäre, der sensationellen Entdeckung eines Streichquartetts in B-Dur einer italienischen Komponistin namens Maddalena Laura Lombardini Sirmen. Die war in ihrer Zeit (1745-1818) zwischen Früh- und Spätklassik eine herausragende Persönlichkeit als Sängerin, Geigerin und Komponistin: Sie war eine Mehrfach- und Hochbegabung, die zu Lebzeiten zwar Erfolge hatte, aber jetzt vergessen scheint. Ihr Quartett hat die sanglichen Themen Mozarts sowie die klassische Form Haydns und lässt romantische Klangfarben durchschimmern.

Elena Kats-Chernin

Zum Auftakt und zum Ausklang wirkte die 1957 geborene kosmopolitisch gestimmte, usbekisch-australische Komponistin Elena Kats-Chernin wie ein Schmelztiegel stilistischer Einflüsse und Idiome: Das gipfelte nach Einflüssen von Minimal Music, Weltmusik bis zur Adaption von Klezmer- Anklängen und Tango-Melodien. Letztere hinterließen einen überwältigenden Eindruck. Ihre Musik klang wie eine Synthese aus Alter und Neuer Musik, hin zu einer Melange aus Tradition und Progression.

Florence B. Price

Nun assoziiert man mit Bearbeitungen von Vorlagen unbewusst eine collagehafte Zusammenstellung. Das muss bei der US-amerikanischen Komponistin Florence B. Price (1887-1953) revidiert werden, denn die in einem Zyklus verarbeiteten Negrospirituals und Folksongs werden in anspruchsvoller Instrumentierung für klassisches Streichquartett kunstvoll in freien Umspielungen, Umwandlungen, Einschüben und ungewohnten Harmoniefolgen verarbeitet: Aus Miniaturen werden so Konzertfantasien von Rang.

Rebecca Clarke

Ebenso darf man inzwischen nach vielen regionalen (dank Dammann) Aufführungen die letzte Komponistin dieser Soiree, der Britin Rebecca Clarke (1886-1979), in einem Atemzug mit vielen wegweisenden Komponisten des 20. Jahrhunderts nennen: Vor allem deswegen, weil sie ihr Hauptinstrument, die Viola neu bewertete und aufwertete und mit einer Sonate die Ausdrucksmöglichkeiten des zuvor oft unterbewerteten Instruments enorm erweiterte. Dies war auch bei den beiden Sätzen für Streichquartett deutlich zu spüren, in der Zwischenkriegszeit war es eine Musik, die nicht irritiert, sondern inspiriert.

Germaine Tailleferre

Das Quartett der Französin Germaine Tailleferre (1892-1983) widerlegte einmal mehr Vorurteile, dass Komponistinnen hauptsächlich gefällige Salonmusik zelebrierten. Ihr Quartett war durchgeistigt, in dialogischer Verbundenheit der vier Stimmen und verlangte beim Einhören vieles ab.

Die Musikerinnen Mari Kitamoto und Karoline Janot (Violine), Julie Moffette (Viola) sowie Yejin Na (Violoncello) suchten in ihren beseelten und subtilen Wiedergaben nicht die reißerische Selbstdarstellung. Sie gaben den sanglichen Kantilenen mit ihren Instrumenten eine menschliche Stimme, den rhythmischen Impulsen Lebendigkeit, ohne zu forcieren. Es waren in sich ruhende, filigrane und einfühlsame Interpretationen zu hören, die geeignet waren, Schillernde Frauengestalten zu hohem Ansehen und vielleicht jetzt zum Durchbruch zu verhelfen.

Vielseitige Moderatorin

Nun zu der im gemütlichen Plauderton so eloquent und tiefsinnig schürfenden Moderatorin und Rezitatorin: Auch Dominique Engler ist wie die im Programm vertretenen Komponistinnen sehr vielseitig: Neben Engagement im Theaterchor und solistischen Auftritten in vielen Musikrichtungen ist sie als Lektorin engagiert. Sie ist bekannt für solche Porträts, die sie selbst verfasst und dabei nicht nur die menschliche Seite der Frauengestalten näher bringt, sondern auch gesellschaftliche Hintergründe und Spannungsverhältnisse darlegt. Das Ganze kommt nicht als trockene Vorlesung daher, sondern als lebendige, anschauliche Darstellung zwischen Unterdrückung, Emanzipation mit Einblicken in groteske Gesetze, wenn das Fräulein gesetzlich verbrieft zur Frau wurde.