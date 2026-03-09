„What a wonderful World“ bis „Radetzky-Marsch“: Das deutsch-amerikanische Freundschaftskonzert in der Kaiserslauterer Fruchthalle setzte nicht nur musikalische Ausrufezeichen.

Präsentiert wurde das Freundschaftskonzert am Samstagabend von der US-Army Europe and Africa Band and Chorus unter der Leitung von Lieutenant Colonel Richard Winkels. Einige Titel dirigierte Second Lieutenant Andres Peltier-Salazar. In das amerikanische Ensemble integriert waren zahlreiche Mitglieder des Heeresmusikkorps Koblenz, das unter der Leitung von Major Holger Kolodziej steht.

Die beiden Formationen präsentierten eine fugenlose Zusammenarbeit. Technische und interpretatorische Fähigkeiten der Ensemblemitglieder zeigten sich insbesondere in den zahlreichen Instrumental- und Vokal-Soli, die an diesem Abend zu genießen waren. Viele musikalische Genres und Geschmäcker wurden mit dem Programm bedient.

Das Publikum singt „Biene Maja“ mit

Zum deutsch-amerikanischen Freundschaftskonzert lädt traditionell die US-Army Garrison Rheinland-Pfalz ein – erstmals wurde es ins Frühjahr verlegt. Die Fruchthalle war voll besetzt. Das Programm wartete mit klassischen Kompositionen auf und bot auch zeitlose Titel der Unterhaltungsmusik, etwa „What a wonderful World“. Dazwischen gab es schmissige Märsche und unvergessliche Melodien aus Filmen und Serien – so etwa aus dem Western „Silverado“ und der „Muppet Show“. Viele im Publikum sangen mit, als die Titelmelodien der Zeichentrick-Serien „Biene Maja“ und „Wickie“ erklangen.

Besonders bemerkenswert war die Präsentation des Mark-Forster-Hits „Chöre“, den Sänger Sergeant Dean-Roy Bernard in deutscher Sprache zusammen mit einem sechsköpfigen versierten Chor präsentierte. Bernard war es auch, der an diesem Abend souverän die deutsch-englische Moderation übernahm.

Musiker verabschieden die Gäste persönlich

Eine weitere Hommage an die deutsch-amerikanische Freundschaft: Am Anfang des Konzertabends richtete Colonel Jeffery Higgins, Kommandeur der US-Army Garrison Rheinland-Pfalz, ein Grußwort an das Publikum. Seine 13-jährige Tochter McKinlee übersetzte es gekonnt ins Deutsche. Das wurde ebenso wie die Musik mit viel Applaus quittiert.

Eine nette Geste zum Abschluss eines gelungenen Konzertabends: Nachdem der Auftritt mit der Zugabe – dem furiosen Radetzky-Marsch – beendet war, stellten sich die Musiker im Foyer der Fruchthalle an die Ausgänge. Sie verabschiedeten die Gäste persönlich, die sich bei ihnen bedankten.