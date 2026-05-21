Das Wetter soll strahlen. Hier kommen die Kultur- und Freizeittipps für die nächsten Ausgehtage in Kaiserslautern, im Kreis Kusel und im Donnersbergkreis.

Es gibt Bands, die sind einfach unkaputtbar. So wie die deutsche Rockband Epitaph, die seit sage und schreibe 56 Jahren unterwegs ist. Auftritte im Fernsehen, etwa beim berühmten „Rockpalast“ oder „Beat Club“ machten sie bekannt, ebenso wie Auftritte mit Amon Düül, Birth Control oder der ungarischen Combo Omega vor nicht weniger als 30.000 Leuten. Nun spielen die legendären Epitaph im Kuseler Kulturzentrum Kinett auf. Genauer am Sonntag, 24. Mai, ab 20 Uhr. Neben den Gründungsmitgliedern Cliff Jackson und Bernd Kolbe ist der westpfälzische Gitarrist Heinz Glass dabei. Und sicher wird die Gruppe ihre knackigen Rock- und Bluesrocktitel wie „Outside the Law“, „Early Morning“ oder „Cold Rain“ mit so viel Durchzug spielen wie in den 1970ern. Karten über www.kinett-kusel.de.

Alle reden über die Künstliche Intelligenz, aber kaum jemand weiß wirklich was darüber. Also bietet sich der Auftritt zweier Wissenschaftlerinnen am Freitag, 22. Mai, zwischen 10 und 18 Uhr auf der Bühne K in Lautern (Mall) an. Denn die haben ihren Roboterkumpel dabei und zeigen, was in Sachen KI so alles möglich ist.

Laden am 27. Mai wieder frische Künstler in die Kammgarn-Schreinerei ein: Shakti und Matze. Foto: Igs

Zwischen Gothic-Rock mit deutschen Texten und Dark Wave liegt die Musik von Stahlmann. Dazu gibt’s die Vorband Maschinist, mindestens ebenso dunkel. Am 22. Mai ab 20 Uhr im Cotton Club der Kammgarn . Karten unter www.kammgarn.de.

Am 22. Mai ab 19.30 Uhr heißt es in der Lauterer Fruchthalle „Jazzbühne meets Liedermacher“. Zu Gast ist die Gitarristin und Sängerin Cynthia Nikschas mit ihren tiefgründigen Liedern zwischen Folk und Soul. Karten über 0631 365-2317.

Der Auftritt der Abba-Coverband Gimme Abba am 22. Mai um 19.30 Uhr in der Lauterer Friedenskapelle ist leider ausverkauft.

Spielen am Pfingstsonntag wieder im Kinett in Kusel: Epitaph. Foto: Band

Die Stagebusters Partyband tobt am 22. Mai ab 20.30 Uhr durchs Irish House an der Eselsfürth. Am 23. Mai zur selben Zeit geht’s dort mit dem wilden Ska Einsatzkommando aus dem Saarland weiter. Karten jeweils an der Abendkasse.

Von 22. bis 25. Mai gibt’s bei „Wein im Park“ eine Tanzfläche im Grünen, Livemusik und vieles andere mehr im Lauterer Volkspark .

Gefeiert wird am 23. und 24. Mai auch in der Innenstadt Kaiserslautern, und zwar das Landesmusikfest (inklusive 50 Jahre Landesmusikverband) auf zwei Open-Air-Bühnen – am Schillerplatz und an der Stiftskirche sowie in der Fruchthalle, am Samstag ab 10.30 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr. Da wird viel Blas- und Guggemusik geboten, etwa von der Spielgemeinschaft Hütschenhausen (Sonntag, 17 Uhr, Schillerplatz), dem Symphonischen Blasorchester des Landkreises (Samstag, 11 Uhr, Fruchthalle) oder dem Projektorchester Musikantenland 2.0 (Samstag, 14 Uhr, Fruchthalle).

Cynthia Nickschas aus Tuttlingen singt am heutigen Freitag als Gast in der Reihe »Jazzbühne meets...« in der Fruchthalle Kaiserslautern. Foto: Kevin Sieg

Per Piano und Gesang tritt das Duo Nimm 2 am 23. Mai um 19.30 Uhr im Kirchheimbolander Schlossgarten auf, Die Zwei haben schon mit H-BlockX oder Silbermond auf der Bühne gestanden und spielen Nummern etwa von Cicero, Billy Joel oder Elton John. Der Eintritt ist frei, Sitzgelegenheiten bitte selbst mitbringen.

Unter dem Motto „JA!ZZevau meets Kammgarn“ ist das Overseas Quartett am 23. Mai ab 20 Uhr im Cotton Club der Kammgarn zugange. Mit Jazz, Fusion, Funk und Soul. Und dem stets engagierten Philipp Huchzermeier an den Tasten.

Die Bezirkskantorei Donnersberg intoniert unter dem Titel „Traum und Sehnsucht“ Stücke aus dem Deutsch-Jüdischen Liederbuch. Bei freiem Eintritt am 23. Mai um 19 Uhr in der Kirchheimbolander Paulskirche .

Andreas Fillibeck Foto: Igs

Einen Handwerkermarkt gibt es an Pfingstsonntag, 24. Mai, in Finkenbach-Gersweiler im Donnersbergkreis von 11 bis 18 Uhr in der Ortsmitte, ab 10 Uhr bereits einen Freiluftgottesdienst mit Klängen des Musikvereins Odenbach. Organisiert von der VG Nordpfälzer Land geht es um Drechseln oder Schmieden, dazu gibt es Mitmachaktionen für Kinder, weitere Musik von der Jugendkantorei Rockenhausen und dem Duo Lightning sowie Tanz von den Lollipops aus Niedermoschel.

An Pfingstsonntag um 11 Uhr wird in St. Martin , Kaiserslautern, im Gottesdienst eine Messe mit Chor, Solisten und Orchester aufgeführt. Zu hören sein wird die Missa in C (MH 43) von Johann Michael Haydn. Es musizieren der Kirchenchor St. Martin mit dem Musikverein Kaiserslautern 1840 e. V., Gesangssolisten und ein Orchester aus Mitgliedern der Pfalzphilharmonie, es leitet Christoph Schuster.

In der „Nacht der Kirchen“ am 24. Mai steht in Lauterer Gotteshäusern wie St. Theresia, St. Martin, Erlöserkirche, Marien- oder Apostelkirche und anderen ein großes Programm zwischen Musik oder Meditation an. Los geht’s um 18 Uhr in der Stiftskirche mit einem „Church Crawl“ von Kirche zu Kirche. Das volle Programm gibt’s im Internet unter www.kirchen-kl.de.

Ein großes Einweihungsfest ist am 24. Mai ab 10 Uhr bis in den Abend an der Dampflok am Erfenbacher Stellwerk geplant. Ab 12 Uhr wird ein Kinderprogramm geboten, ab 14 Uhr tritt die wilde Stauchwiesenband mit ihrem bunten Musikprogramm auf. Außerdem läuft den ganzen Tag eine Ausstellung mit Feuerwehr-Oldtimern. Perfekt für einen kleinen Ausflug mit dem Fahrrad Richtung Lautertal.

Die Vorstellungen des Films „Lauter Lautrer Geschichten“ am 24. und am 25. Mai im Pfalztheater sind ausverkauft. Vielleicht werden ja noch Zusatztermine angeboten?

Das kostenlose Programm der Bühne auf dem Minigolfplatz am Gelterswoog bei Kaiserslautern-Hohenencken bietet zu Pfingsten folgende Auftritte: Am 23. Mai um 18 Uhr Soul mit Myk Sno, am 24. Mai ab 15 Uhr Thorsten Burckhardt mit Acoustic Cover-Musik und am 25. Mai ab 15 Uhr Pop und Rock mit Friends of U.

Am 25. Mai zwischen 12 und 17 Uhr läuft auf der Lauterer Gartenschau der „Tag des Theaters“. Inklusive Pfalzphilharmonie, Maske und Kostüm und allen Sparten des Pfalztheaters. Eintritt mit Gartenschau-Karte.

Im Kuseler Kinett steht am 26. Mai ab 20 Uhr Doom Rock mit der Combo High Desert Queen aus Texas auf dem Programm, am 28. Mai dann die Londoner Gruppe Test Plan mit Post Punk. Karten über www.kinett-kusel.de.

Der Unikat Comedy Club tagt wieder: Am Mittwoch, 27. Mai, um 19.30 Uhr steigt die nächste Ausgabe des „Open Mic“, bei dem Comedy Nachwuchs aus ganz Deutschland sein Glück vorm Publikum versucht. Im Bau 46, Raum 210 der Uni Kaiserslautern . Netterweise bei freiem Eintritt.

Im 42kaiserslautern in der Eisenbahnstraße 42 läuft ebenfalls am 27. Mai um 18.30 Uhr ein Elternabend unter dem Motto „Handynutzung – aber sicher!“ Kathrin Kaiser und Tobias Lenk referieren über Cybermobbing oder respektvolle Kommunikation. Am 28. Mai ab 15 Uhr lockt ein Spielenachmittag. Eintritt jeweils frei.