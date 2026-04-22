Die Tourist-Information Kaiserslautern bietet im Mai wieder zahlreiche Führungen an. Dabei gibt es auch einige neue Angebote.

In den rund 70 Meter langen, unterirdischen Gang des ehemaligen Renaissanceschlosses in der Innenstadt geht es bei der Führung „Pfalzgrafensaal & unterirdischer Gang“ am Mittwoch, 6. Mai, um 15 Uhr sowie am Samstag, 9. Mai, um 11 Uhr. Die Teilnahme kostet sieben, ermäßigt sechs Euro. Die Führung beginnt im Pfalzgrafensaal.

Neu im Programm ist die Führung „Von der Marktglocke zur digitalen Botschaft – Nachrichten im Wandel der Zeiten“. Dabei werden die Wege der Stadtinformation in den Blick genommen – vom Ausrufer über Kirchenkanzeln bis hin zu Radio und Zeitungen. Bei dem Rundgang am Donnerstag, 7. Mai, 15 Uhr, werden laut Mitteilung der Stadt Orte entdeckt, „an denen sich die Kaiserslauterer Stadtgeschichte und Kommunikation über Jahrhunderte begegnen“. Die Teilnahme kostet sieben, ermäßigt sechs Euro.

Ebenfalls Premiere feiert „Soundtrack KL – Auf den Spuren des musikalischen Stadtplans der 60er bis 90er Jahre“. Die Führung am 15. und 16. Mai – Treffpunkt ist jeweils um 16 Uhr am Salon Schmitt, Pirmasenser Straße 32 – rückt die Musikszene in der Stadt in diesem Zeitraum in den Fokus. „Kneipen, Musikschulen und Clubs stellten Proberäume zur Verfügung – oft feucht, schlecht belüftet und mit einer Akustik, die jede Hoffnung auf Weltruhm zuverlässig dämpfte. Dennoch wurden Bühnenshows ausgetüftelt, neue Bands traten auf den Plan und für einen kurzen Moment war diese kleine Großstadt auf der Landkarte des Jazz, Punk und Rock ’n’ Roll verzeichnet“, heißt es in der Ankündigung der Stadt. Genannt werden die Orte „Old Vienna“, „Café Roma“, „Rumpelkammer“, „Benderhof“ und „Waschbrett“. Zudem sollen Überraschungsgäste kommen. Die Teilnahme kostet zwölf Euro pro Person.

Jede Menge Stadtgeschichte

Villen, Bürgerhäuser und Gewerbemuseum – alles in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut – bilden im Norden der Stadt eine Denkmalzone, die bei der Führung „Lauter(er) Kleinode – die unbekannte Denkmalzone“ im Mittelpunkt steht. Termin: Freitag, 8. Mai, 16 Uhr; Teilnahmebeitrag: zehn Euro pro Person, ermäßigt neun Euro.

Bei „Kurze Wege, lange Geschichte – 750 Jahre Kaiserslautern“ begeben sich die Teilnehmer am Sonntag, 10. Mai, 14 Uhr, und am Donnerstag, 14. Mai, 14 Uhr, auf eine Reise durch 750 Jahre Zeit und über 750 Meter Raum – von der Entwicklung vom Königshof zur Großstadt. Die Teilnahme kostet sieben Euro, ermäßigt sechs.

Mit „KL intensiv“ ist eine Tour betitelt, die mit einer Führung im Pfalzgrafensaal des ehemaligen Renaissanceschlosses und einer Besichtigung der unterirdischen Gänge beginnt. Zu Fuß geht es weiter auf einen kleinen Rundgang durch die Innenstadt. Termin: Samstag, 16. Mai, 10.30 Uhr. Die Teilnahme kostet zehn, ermäßigt neun Euro.

Unter dem Titel „500 Meter Stadtgeschichte“ gibt es am Samstag, 30. Mai, 10.30 Uhr, eine Tour vom Kaiserbrunnen bis in die Fußgängerzone – auf den Spuren von Kaiser, König und Edelmann. Auch Bürger, Bauern und Bettelmänner werden nicht außer Acht gelassen. Treffpunkt ist am Kaiserbrunnen. Die Teilnahme kostet sieben Euro, ermäßigt sechs.

Zudem bietet die Stadt in Kooperation mit dem Förderverein Burg Hohenecken die „Kostümführung – Burg Hohenecken“ an; am Montag, 25. Mai, 14 Uhr. Erzählt wird die Geschichte der einst stolzen Burg, deren Räume und Zweck. Von der Errichtung im zwölften Jahrhundert bis hin zur Zerstörung 1688 erlebte die Burg eine wechselvolle Geschichte, von der auch Sagen vom vergrabenen Schatz und der Liebesgeschichte von Hildegard von Hoheneck künden. Treffpunkt ist an der Burg. Die Teilnahme kostet sieben, ermäßigt sechs Euro.

Mehrfach geht’s auf die Friedhöfe

Einen Rundgang über einen der ältesten Waldfriedhöfe Deutschlands gibt es am Freitag, 22. Mai, 15 Uhr. Treffpunkt ist der Hauptfriedhof, Eingang Mannheimer Straße. Teilnahme: sieben, ermäßigt sechs Euro.

Der alte Teil des Hauptfriedhofs wird am Samstag, 30. Mai, ab 15 Uhr in den Blick genommen. Der Rundgang führt zu Grabmalen und bedeutenden Persönlichkeiten der Stadtgeschichte. Treffpunkt: Hauptfriedhof, Eingang Donnersbergstraße; Teilnahme: sieben Euro, ermäßigt sechs.

Eine Führung über den Lauterer Hauptfriedhof sowie über den alten jüdischen Friedhof wird am Freitag, 29. Mai, 15 Uhr, auch in englischer Sprache angeboten. Treffpunkt ist ebenfalls am Eingang Donnersbergstraße. Die Teilnahme kostet sieben, ermäßigt sechs Euro.

Ebenfalls in englischer Sprache wird die Führung „Verstecke Spuren der Lautrer Brauereigeschichte“ angeboten – inklusive Kostprobe. Termin ist am Freitag, 22. Mai, 16.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 18 Euro.

Info

Wenn nicht anders vermerkt, ist der Treffpunkt zur jeweiligen Führung vor der Tourist-Information. Die Tourist-Information (Telefon 0631 3654019) bittet bei allen Führungen um Anmeldung.

