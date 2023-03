Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war das krasse Gegenteil zur leichten Muse, das ein gutes Dutzend Zuhörer am späten Sonntagnachmittag in der Scheune des Theodor-Zink-Museums erlebten: Das Programm „Musik in der Diktatur“ zog das Publikum zu jeder Sekunde in seinen Bann.

Ausgewählt hatte das Trio, bestehend aus Katja Zakotnik am Cello, Naila Alvarenga am Konzertflügel und Jazzsängerin Jutta Glaser, fast ausschließlich Werke des frühen 20.