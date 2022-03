Seit gut zwei Wochen hängt ein Transparent „Make Music not War“ am Haus von Thorben Fritz in Erfenbach. In schwierigen Zeiten mit Musik einen Lichtblick schaffen – das ist in den Stauchwiesen schon länger Praxis.

Um Fritz ist Anfang 2020 die Stauchwiesen-Corona-Band entstanden. Der Gedanke: mit Musik einen Lichtblick in dunklen Pandemiezeiten schaffen. „Wir wollen etwas für andere Leute machen und vor allem den älteren Leuten in Pandemiezeiten eine Freude bereiten“, fasst Fritz zusammen. Inspiration für die Stauchwiesen-Corona-Band seien die Balkonkonzerte in Italien gewesen: Menschen hatten dort begonnen, freitagabends auf Balkonen zu musizieren, um Einsamkeit und Langeweile während des Lockdowns entgegenzuwirken.

Auch auf den Kriegsausbruch in der Ukraine reagierte die Gruppe mit Musik: Statt Faschingslieder wurden in den vergangenen Wochen Friedenshymnen gespielt. „Wir wollten eigentlich Fasching machen. Nach dem Kriegsausbruch war das natürlich kein Thema mehr. Das war ein Schock für uns alle.“ Die Gruppe entschied sich unter anderem für „Ein bisschen Frieden“, „We are the world“ und „Freiheit“. „Es ging uns darum, ein kleines Zeichen zu setzen, mit den Liedern unsere Stimmungslage auszudrücken“, meint Fritz. Familie Fritz habe dann auch ein Transparent bemalt, mit seinen Kindern Leonie und Jonas: „Die waren natürlich auch beteiligt, praktisch sowie emotional“, berichtet der Familienvater.

Über 100 Abende gespielt

Seit Ausbruch der Pandemie habe die Gruppe an keinem Sonntag nicht gespielt, meint Fritz: „Ursprünglich wollten wir mal die 100 Abende voll machen.“ Das Zeil ist geschafft, kommenden Sonntag musiziert die Stauchwiesen-Corona-Band zum 104. Mal. „Wir haben gemerkt, die Musik tut uns allen so gut, dass wir nicht damit aufhören wollen.“ Die Aktion habe „die Straße zusammengebracht“.

Immer mehr Erfenbacher seien dazugekommen, ob zum Musizieren oder zum Zuschauen. „Es sind Freundschaften entstanden“, so Fritz. Die Freude an der Musik soll sich aber nicht auf die Stauchwiesen beschränken. Das Musizieren wird gefilmt, die Videos per WhatsApp an Ordensschwestern und Freunde in der ganzen Welt verschickt. „Für uns ist etwas Großes entstanden“, meint Fritz. Er denke nicht ans Aufhören. Vielleicht wolle man aber ab dem 1. Mai, dem 111. Auftritt, kürzertreten.