Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie kamen im Sonnenlicht in Kaiserslautern an und entführten die Zuhörer an den Strand eines anderen Planeten: Die Musiker der Wiener Band Vivin brachten außerirdische Sounds mit in den Salon Schmitt und verzauberten die Menge.

Musikmachen begreifen Vivin als Gesamtkunstwerk und ihren Elektropop als Ausflug in die Zukunft. Auf der Bühne stehen eine Gitarre, ein Bass, zwei Keyboards, drei Synthesizer, ein elektronisches