Der Männergesangverein (MGV) Liederkranz Otterberg besteht seit 175 Jahren. Das wurde mit einem Jubiläumskonzert in der Aula der Integrierten Gesamtschule gefeiert. Johannes Gundersen führte durchs Programm und schlüpfte zudem in die Rolle von Hugh Jackman. Denn mit dem im Februar gegründeten Projektchor Feel the Music präsentierte er Titel aus The greatest Showman, im zweiten Teil Melodien aus den Musicals Frozen und Phantom der Oper.

Der Projektchor sei gut gestartet. Chorleiter Vladimir Gerasimov verstehe es, die Neulinge rasch zu motivieren, sagte Schriftführerin Andrea Höhn. Der Liederkranz selbst entführte in die Welt des Schlagers, etwa mit Nicoles „Ein bisschen Frieden“, der gemischte Chor Liederkranz mit Solistin Monika Lang brachte Elvis-Presley-Songs auf die Bühne. Das Vokalensemble Etoiles Chantée überzeugte mit John Lennons „Imagine“. Laura Höhn und Achim Thorn gefielen im Duett „City of Stars. Das Publikum dankte den Sängerinnen und Sängern mit viel Applaus.