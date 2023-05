Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unsterbliche Liebe, versteckte Sehnsüchte, große Gefühle. Darum ging es im gut besuchten Ramsteiner Congress Center mit dem Ensemble „Musical Maniacs“. Das Quintett präsentierte herrliche Lieder aus Musicals der frühen Jahre und Höhepunkte aktueller Produktionen.

Suzanne Dowaliby - geboren in New York City und seit einigen Jahren wohnhaft in Saarbrücken - kann auf Engagements bei über 50 Musical-Produktionen auf verschiedenen Bühnen