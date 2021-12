Die Museen, die zum Bezirksverband Pfalz gehören, können unter Berücksichtigung der 2G-Regel (geimpft oder genesen) auch in den Winterferien besucht werden.

Im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk), Museumsplatz 1, ist neben der Dauerausstellung die Sonderschau „Finale – Director’s Cut“ (bis 8. Mai) zu sehen, die einen einzigartigen Rundgang durch die Kunst der Gegenwart bietet und zu der ein opulenter Katalog erschienen ist. Das fünfköpfige Wissenschaftsteam des mpk hat sie zum Abschied der Direktorin Britta E. Buhlmann aus zahlreichen Ankäufen und Schenkungen der zurückliegenden drei Jahrzehnte zusammengestellt. Das mpk ist dienstags von 11 bis 20 Uhr und mittwochs bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr geöffnet und bleibt am 24. und 25. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar geschlossen.

Pfalzbibliothek ist zwischen den Jahren geschlossen

Die Pfalzbibliothek in Kaiserslautern, Bismarckstraße 17, ist vom 24. Dezember bis 2. Januar geschlossen, ansonsten montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 16 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Nichtimmunisierte können die Bücher aus dem Fundus oder über Fernleihe per E-Mail oder über www.pfalzbibliothek.de bestellen und an der Hoftür abholen beziehungsweise abgeben.