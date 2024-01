„Betze, K’Town, Pfaff“ heißt eine der vier großen Ausstellungen des Jahres im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk). Kuratieren wird sie der Museumsleiter selbst. Kaiserslautern kennt Steffen Egle erst seit wenigen Jahren. Ein Wagnis also?

„Es ist immer noch der Außenblick, den ich habe“, sagt der aus dem bayerischen Illertissen stammende und in Heidelberg wohnende Museumsdirektor Steffen Egle, der seit Mai 2022 im Amt ist, bei der Vorstellung des Jahresprogramms des mpk. Und mit einem solchen frischen Blick lassen sich Entdeckungen machen, die auch alteingesessenen Kaiserslauterern vielleicht neue Perspektiven eröffnen. So hat Egle auch bewusst vier Künstlerinnen und Künstler als Ausstellende eingeladen, die ebenfalls nicht aus Kaiserslautern kommen, um der Identität der Stadt nachzuspüren. Und so heißt die Ausstellung, die am 13. September eröffnen soll und bis 19. Januar 2025 angesetzt ist, auch im Langtitel „Betze, K'Town, Pfaff. Künstlerische Sichten auf Kaiserslautern von Sophie Innmann, Nikolaus Koliusis, Elisabeth Neudörfl und Erik Sturm“.

Seit Mai 2022 Chef des Museums Pfalzgalerie Kaiserslautern: Steffen Egle. Foto: mpk

Einer der Stadterkunder, Nikolaus Koliusis, hat sich allerdings schon länger umgeschaut in Kaiserslautern. Derzeit läuft am, im und außerhalb des Museums bereits sein Projekt „Warum blau“. Die Worte sind zum Beispiel als Schriftzug auf einem Stadtbus zu sehen. Auch blaue Quadrate gehören zu seinen „Interventionen“, mit ihnen wird er für die neue Schau dann auch für ihn wichtige städtische Ort markieren, so Egle, und so auch die Einheimischen zu einem anderen Blick auf Bekanntes auffordern. Dem nach wie vor als „Betze“ bekannten Fritz-Walter-Stadion wiederum will sich die Künstlerin Sophie Innmann über das Thema Klang widmen. Mit ihrer Kamera wird zudem die Dokumentarfotografin Elisabeth Neudörfl die Stadt erkunden, auf der Vogelweh war sie schon. Und Erik Sturm spürt der Geschichte der Litfaßsäule auf dem Pfaffplatz nach: Er untersucht die Plakat- und damit Werbe- und Veranstaltungsgeschichte der Stadt Schicht für Schicht.

Um Architektur und „Stadtarchäologie“ also geht es Egle als Kurator, um soziologische, gesellschaftspolitische, künstlerische und identitätsstiftende Fragen. Und da es dem Museum auch wichtig sei, näher an die Stadt und das Publikum heranzurücken, sollen auch städtische Initiativen, die Stadtpolitik und lokale Künstler mit ins Programm zur Ausstellung eingebunden werden, verspricht Egle, das heimische Know-how nicht zu vernachlässigen. So habe er etwa schon Kontakt zu Michael Fetzer von der Künstlerwerkgemeinschaft Kaiserslautern aufgenommen, der mit Projekten wie „Bank für alle“ und seiner jüngsten Foto-Ausstellung im Kunstraum Westpfalz, die so manche Kaiserslauterer Bausünde zeigte, für eine lebenswertere Stadtgestaltung eintritt.

Michael Fetzer (links) und sein Mitstreiter Peter Ott haben die »Bank für alle« initiiert, hier im Gespräch mit Beate Kimmel. Museumsdirektor Steffen Egle will auch Themen wie ihr Projekt »Stadt für alle« in seine Ausstellung zur Stadtidentität einbinden. Foto: Archiv/View

Weitere Ausstellungen der Pfalzgalerie widmen sich dieses Jahr der US-amerikanischen Pop-Art, dem Pfalzpreis für Bildende Kunst sowie Max Liebermann. Das Programm wollen Steffen Egle und sein Team heute auch beim für alle Interessierten kostenlos zugänglichen Neujahrsempfang im Museum (18. Januar, 19 Uhr) vorstellen. Kultur