Während andere Museen im Land bereits geöffnet haben – wie in Kaiserslautern etwa das Stadtmuseum – müssen sich Kunstfreunde bei der Pfalzgalerie noch etwas gedulden. Frühestens kommende Woche hofft Museumschefin Britta E. Buhlmann auf einen Neustart.

„Wir hoffen, dass es nächste Woche mit der Öffnung klappt“, so Buhlmann. Die Corona-Landesverordnung, es ist mittlerweile die 17., sei am Montag, 8. März, in ihrem