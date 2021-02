Der Bezirksverband Pfalz erneuert nach und nach die Beleuchtungssysteme in seinen Einrichtungen. Damit soll langfristig Geld gespart und die Umwelt geschont werden. Beispielsweise hat das Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern (mpk) neue energiesparende LED-Lampen bekommen. Dabei wurden in vier Ausstellungsräumen die alten stromintensiven Beleuchtungen ausgetauscht. Durch den Einbau moderner Präsenz- und Tageslichtsteuerungen ließen sich zusätzlich die Betriebszeiten reduzieren. Durch die Maßnahme falle der jährliche Stromverbrauch um rund 76 Prozent geringer aus.