In der nächsten Ausgabe der Reihe „Musenkino“ im Provinzkino Enkenbach läuft der Film „Hamnet“, der ins Familienleben von William Shakespeare blickt.

Dazu gibt es vor der Filmvorführung Erklärendes und Musikalisches von drei Pfalztheater-Experten: Dramaturg Victor Pohl und die Schauspieler Dennis Bodenbinder und Helena Vogel beleuchten Fragen wie: Wer war William Shakespeare? Welche Geheimnisse verbergen sich hinter diesem großen Namen? Angekündigt sind „Fakten und Poesie – untermalt von bezaubernden Harfenklängen“.

Der Film „Hamnet“ erzählt von der Liebe zwischen Agnes (Jessie Buckley, die für die Rolle einen Oscar gewann) und William Shakespeare, die Eltern dreier Kinder werden, darunter Hamnet, der der Pest zu Opfer fällt. Ihm zu Ehren möchte William Shakespeare ein ganz besonderes Stück schreiben. Chloé Zhaos Film basiert lose auf wahren Ereignissen. Die Vorführung mit Vortrag und Musik findet am Mittwoch, 17. Juni, ab 19.30 Uhr statt. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr.