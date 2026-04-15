Rundum gelungener Abend für MSG-Trainer Thomas Brosig und Rückraumspieler Nicolas Rösler beim Triumph gegen die TSG Mainz-Bretzenheim.

Nachdem die MSG Kaiserslautern/Dansenberg die Hinrunde in der Oberliga Rheinhessen/Pfalz auf dem letzten Tabellenplatz beendete, kletterte sie dank einer grandiosen Leistungssteigerung mit sechs Siegen in sechs Heimspielen ins sichere Tabellenmittelfeld. Am letzten Samstag wurde es emotional: MSG-Trainer Thomas Brosig und Rückraumspieler Nicolas Rösler feierten beim 27:19-Erfolg gegen die TSG Mainz-Bretzenheim ihren Abschied.

Mit dem souveränen 27:19 (15:9)-Heimsieg gegen den starken Tabellenfünften TSG 1846 Mainz-Bretzenheim am vergangenen Samstag machten die Oberliga-Handballer der MSG Kaiserslautern/Dansenberg im letzten Heimspiel der Saison die überragende Rückrunde perfekt. „Wir haben das phasenweise enorm dominant gespielt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ein sehr würdiger Abschluss einer sensationellen Rückrunde“, lobte MSG-Trainer Thomas Brosig seine Spieler und hob dabei insbesondere die starke Abwehr in der 6-0-Deckung hervor.

„Der absolute Wille da war da“

Und das, obwohl nur ein nomineller Mittelblocker im Kader stand, was Brosig zu personeller Improvisation zwang. Er lobte zudem die Einstellung seiner Mannschaft: „Es war von Anfang an zu spüren, dass der absolute Wille da war, heute die zwei Punkte zu holen und die Rückrunde mit perfekten sechs Siegen aus sechs Heimspielen zu beenden.“

Auch im Angriff überzeugten die Hausherren, setzten sich schnell auf 6:2 (8.) ab und hatten die Partie von da an im Griff. Offensiv überragte insbesondere Rückraumspieler Nicolas Rösler, der in seinem letzten Heimspiel zehn Tore warf. Rösler wird aus beruflichen Gründen die Handballschuhe an den Nagel hängen. „Ein traumhafter Abschied im Heimspiel mit so vielen Fans. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können“, schwärmte Rösler nach dem Spiel, gestand aber auch: „Ich habe mich nicht gerne verabschiedet, es war sehr emotional.“

Eigene Erwartungen sogar übertroffen

Dass er mal in der Halle des einstigen Rivalen in Dansenberg verabschiedet werden würde, hätte er sich nicht vorstellen können: „Ich bin froh, wie es gelaufen ist mit den Dansenberger Jungs. Dass wir so gut zusammengewachsen und so ein gutes Team geworden sind“. Rösler freute sich über den Erfolg der MSG in deren ersten gemeinsamen Saison.

Nach der Hinrunde mit nur vier Punkten und dem letzten Tabellenplatz war die Problematik schnell klar. Zu hohe Fluktuation im Kader verhinderte, dass die Akteure sich einspielen können. Daran wurde in der Vorbereitung für die Rückrunde gearbeitet, ein fixerer Kader wurde etabliert. „Die Qualität war schon immer da. Mit einem festen Kader konnten wir diese in der Rückrunde dann auch auf den Platz bringen“, erklärte Brosig, der trotz der Tabellensituation entspannt blieb: „Um uns herum waren viele aufgeregter, haben sich Sorgen gemacht. Aber ich war mir sicher, dass wir ausreichend Qualität haben, die Klasse zu halten und habe gesagt, dass wir zehn bis zwölf Punkte holen können. Mit 14 Punkten haben wir unsere eigenen Erwartungen sogar noch übertroffen.“

Mit Harz läuft es besser

Dabei spielte der MSG auch in die Karten, dass sie in der Hinrunde bei mehreren Auswärtspartien ohne Harz spielen mussten, während die gleichen Teams in der Rückrunde dann nach Dansenberg kommen und dort mit Harz spielen mussten: „Das war immer Teil der Überlegungen, wir wussten, dass diese Teams bei uns Probleme haben würden“, so Brosig. Neben den Pflichtsiegen gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf waren die Heimsiege gegen HSG Eckbachtal und Bretzenheim das „i-Tüpfelchen auf einer überragenden Rückrunde“, so Brosig.

Doch auch für ihn hieß es vergangenen Samstag Abschied nehmen, er legt das Traineramt der MSG aus beruflichen Gründen nieder. Die Verabschiedung nach dem Spiel war für ihn ebenso emotional wie überraschend: „Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, dass vielleicht ein paar mehr Leute kommen, weil es das letzte Heimspiel ist. Ich wollte unbedingt gewinnen und habe gar nicht so sehr an mich oder meinen Abschied gedacht“, erzählte Brosig.

Brosig: „Übergebe die Mannschaft in gute Hände“

Umso mehr freute er sich über die große Wertschätzung, die ihm zuteil wurde. Viele alte Weggefährten aus seiner Handballzeit waren extra in die Halle gekommen: „Ich bin sehr dankbar und werde es in guter Erinnerung behalten“, betonte Brosig, der ebenso wie Rösler vor ein paar Jahren eine Verabschiedung in der Halle des ehemaligen Rivalen „in keiner Konstellation für möglich“ (Brosig) gehalten hätte. „Es ist ein schönes Zeichen für die MSG, wie gut wir schon zueinander gefunden haben, wie gut das harmoniert. Sowohl zwischen den Spielern als auch den Funktionären. Ohne diesen Zusammenhalt wäre der sportliche Erfolg nicht möglich gewesen, das macht mich stolz“, freute sich Brosig.

Sein Nachfolger steht bereits fest: Patrick Krüger, der bisher die Damen der FSG Kaiserslautern/Dansenberg trainierte. „Ich übergebe die Mannschaft in gute Hände“, lobte Brosig Krüger und führte aus: „Ich habe den Jungs gesagt, ihr bekommt einen richtig guten Trainer und einen richtig geilen Typen, der sehr leidenschaftlich und gewissenhaft arbeitet und nah an den Spielern dran ist. Ich bin froh, dass wir schnell jemanden gefunden haben, an den ich die Mannschaft guten Gewissens übergeben kann und bei dem ich weiß, dass sie weiterhin erfolgreich sein wird.“