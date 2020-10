Das Ideal der Milde und Vergebung feiert Mozarts Oper „La celemenza di Tito“; am Samstag hat das Stück Pfalztheater-Premiere, die Titelfigur spielt Daniel Kim.

Zur Handlung: Der römische Kaiser Titus verfolgt das Ideal der „Clemenza“, der Milde und Gnade, als Maxime. Doch politische Intrigen und Umsturzbestrebungen kann er damit nicht befrieden. Vitellia, die sich um den Thron betrogen fühlt, ringt dem ihr verfallenen Sextus das Versprechen ab, den Kaiser zu ermorden. Erst nach Titus’ Tod werde sie ihn heiraten. Sextus zettelt einen Aufstand an und setzt Rom in Flammen. Doch der Kaiser überlebt den Anschlag und begegnet seinen Widersachern mit Milde. Für die Premiere am Samstag, 31. Oktober, 19.30 Uhr, im Großen Haus, gibt es noch Restkarten unter 0631/3675-209 und www.pfalztheater.de.