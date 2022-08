Wegen Diebstahls und Unfallflucht im St.-Quentin-Ring ermittelt die Polizei. Ein unbekannter Täter hat dort in der Nacht zu Dienstag zunächst an einem Kleinkraftrad das Zündschloss geknackt und bei seiner anschließenden „Spritztour“ mit dem gestohlenen Zweirad einen Unfall verursacht, teilt die Polizei mit. Den beschädigten Motorroller legte er danach in einem Gebüsch ab. Dort entdeckte ihn ein Zeuge am Dienstagmittag und meldete sich bei der Polizei.

Bei den eingeleiteten Ermittlungen nahmen die Polizeibeamten zunächst Kontakt zum Halter des Kleinkraftrads auf. Jener wusste noch gar nichts von den Ereignissen.

Die weiteren Recherchen führten die Beamten unter anderem zu einem Hotel in der Nachbarschaft. Mit Hilfe der Aufnahmen aus der Videoüberwachung konnte die Tat teilweise rekonstruiert werden. Demnach machte sich der unbekannte Täter kurz vor 5 Uhr an dem Motorroller zu schaffen und startete dann seine Fahrt. Gegen 6.40 Uhr legte er das Zweirad wieder beschädigt im Gebüsch am Rande eines Schotterparkplatzes ab. Durch welche Straßen seine Spritztour führte, und wo genau die Unfallstelle ist, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizei fragt deshalb: Wer hat zur fraglichen Zeit etwas im St.-Quentin-Ring oder den umliegenden Straßen beobachtet und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 369-2150, zu melden.