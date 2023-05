Zwei Motorräder sind am Sonntagmittag auf der L369 bei Schwedelbach kollidiert, wie die Polizei mitteilt. Nach den derzeitigen Kenntnissen der Beamten befuhren die beiden Krafträder nebeneinander die Landesstraße von Kollweiler kommend in Fahrtrichtung Schwedelbach. Nach der Einmündung zur L372 unterschritt der 59-jährige Fahrer mit seiner Suzuki GSF 1250 SA den Mindestabstand zu der neben ihm fahrenden KTM 1290 Super Duke GT. Daher berührten sich beide Vehikel.

Unfallverursacher verletzt sich schwer

Der 59-Jährige konnte sich nicht mehr auf der Fahrbahn halten und stürzte in den Graben, wobei sich sein Gefährt mehrfach überschlug. Er verletzte sich dabei schwer, weswegen er per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Der 35-jährige Unfallbeteiligte kam ebenfalls zu Fall und blieb auf der Fahrbahn liegen. Er wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Klinikum gebracht, trug jedoch nur leichte Verletzungen davon.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 20.000 Euro.